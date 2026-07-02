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02 июля 2026 года 09:10

Нефть дешевеет

Фондовые индексы США завершили в среду в минусе. Рынки акций АТР в основном снижаются в четверг. Нефть дешевеет утром четверга, Brent торгуется около $70,9 за баррель.

Dow Jones Industrial Average завершил торги в среду в небольшом минусе, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились более существенно.

Трейдеры оценивали новости о ходе переговоров между США и Ираном, статданные по американской экономике и заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша на форуме Европейского центрального банка в Синтре (Португалия).

Президент США Дональд Трамп сказал, что доволен ходом переговоров по иранской тематике в Катаре. Спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер во вторник на встрече в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом аль-Тани подтвердили, что Вашингтон намерен продолжать переговоры с Тегераном для достижения всеобъемлющего соглашения, сообщили в МИД Катара. В ведомстве уточнили при этом, что переговоров на высоком уровне между представителями США и Ирана в Дохе не планируется.

Отчет Института управления поставками (ISM), опубликованный в среду, показал снижение индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне до 53,3 пункта с 54 пунктов месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал сохранение индикатора на майском уровне.

Несмотря на снижение, ISM Manufacturing остается уверенно выше отметки в 50 пунктов, что говорит о продолжающемся росте активности в секторе.

Глава Федрезерва Уорш на форуме в Синтре фактически повторил слова, прозвучавшие в ходе пресс-конференции по итогам июньского заседания ФРС. Он отметил неуместность прогнозов относительно будущего направления денежно-кредитной политики и отказался озвучивать свое мнение о перспективах американской экономики.

Уорш также отметил снижение рисков для ценовой стабильности за последнее время и заявил, что нацелен на обеспечение ценовой стабильности в СШA.

Трейдеры ждут публикации июньских данных о состоянии американского рынка труда. Они выйдут в четверг, а не в пятницу, как обычно, поскольку 3 июля в Штатах является выходным днем в связи с праздником по случаю Дня независимости США, который отмечается 4 июля.

Отчет отраслевой компании ADP, обнародованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе страны в прошлом месяце до 98 тыс. по сравнению со 122 тыс. в мае.

Лидерами снижения в Dow Jones в среду стали акции Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (-6,9%), Walmart Inc. (SPB: WMT) (-3,9%) и Merck & Co. (SPB: MRK) Inc. (-2,4%).

Котировки бумаг чип-мейкеров Micron Technology Inc., Intel Corp. (SPB: INTC) и Nvidia Corp. (SPB: NVDA) потеряли в цене 10,6%, 9% и 1,3% соответственно.

Стоимость акций Alcoa Corp., объявившей о покупке алюминиевых активов австралийской South32 за $5,6 млрд, упала на 8,9%.

Лидерами роста в Dow Jones стали бумаги Nike Inc. (SPB: NKE) (+4,9%), Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+4,2%) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (+3%).

Акции Meta Platforms (SPB: META) Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) подорожали на 8,8%. Компания планирует запустить бизнес в сфере облачной инфраструктуры, который будет предоставлять клиентам доступ к вычислительным мощностям и ИИ-моделям, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Капитализация General Mills Inc. поднялась на 8,5%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США зафиксировал чистый убыток в четвертом финквартале, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания рынка.

Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду опустился на 0,03% - до 52305,24 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,22% - до 7483,23 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 0,66%, составив 26040,03 пункта.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в четверг вслед за спадом Уолл-стрит накануне, заметно дешевеют акции чипмейкеров, бумаги фармацевтических компаний - в плюсе.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%. Накануне торги в Гонконге не проводились в связи с праздником.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги BYD Co., дорожающие на 9%.

Рыночная стоимость CSPC Pharmaceutical повышается на 7%, Innovent Biologics - на 6,9%, Hansoh Pharmaceutical - на 6,4%, Laopu Gold - на 6%.

Капитализация Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) уменьшается на 9,9%, Lenovo Group - на 4,3%, Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) - на 2,4%, CK Hutchison Holdings - на 1,7%, CK Infrastructure Holdings - на 1,6%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 1,6%.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги Kioxia Holdings (-11,4%).

Рыночная стоимость Mitsui Kinzoku уменьшается на 9,1%, Advantest - на 8,2%, Taiyo Yuden - на 8,1%, Disco Corp. - на 7,8%.

Цена бумаг Otsuka Holdings увеличивается на 8,8%, SHIFT Inc. - на 7,4%, Mercari - на 6,9%, Nomura Research Institute - на 6,8%, Japan Airlines - на 6,2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi падает на 5,5%.

Инфляция в Южной Корее в июне ускорилась до максимальных за 2,5 года 3,2% по сравнению с 3,1% месяцем ранее, согласно опубликованным в четверг официальным данным. Показатель совпал с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

Samsung Electronics сокращает капитализацию на 6,9%, SK Hynix - на 8,8%.

Стоимость акций Posco повышается на 2,5%, Hyundai Motor - на 0,9%, Korean Air Lines - на 4,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 торгуется на уровне предыдущего закрытия.

Сальдо внешнеторгового баланса Австралии в мае неожиданно оказалось отрицательным, причем дефицит был максимальным с декабря 2015 года, а импорт - рекордным.

Отрицательное сальдо составило 3,02 млрд австралийских долларов ($2,08 млрд) по сравнению с профицитом в 1,38 млрд долларов в апреле, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS) в четверг. Дефицит фиксируется уже второй раз в этом году (первый был в марте).

Аналитики в среднем прогнозировали положительное сальдо в размере 2,2 млрд долларов.

Экспорт снизился на 6,9% (до 43,61 млрд долларов), импорт вырос на 2,6% (до 46,63 млрд долларов).

Рыночная стоимость BHP снижается на 0,6%, Rio Tinto - почти не меняется.

Цены на нефть снижаются утром в четверг на фоне сообщений о прогрессе в американо-иранских переговорах.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск торгуются по $70,87 за баррель, на $0,7 (0,98%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В среду они подешевели на $1,38 (1,89%), до $71,57 за баррель.

Контракты на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,71 (1,04%), до $67,87 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $0,92 (1,32%), до $68,58 за баррель.

Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил о достижении прогресса в ходе непрямых переговоров США и Ирана в Дохе в среду. По его словам, стороны договорились продолжить обсуждения в ближайшее время, а следующая встреча будет запланирована "в кратчайшие сроки" после предстоящих похорон бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

"Переговоры, которые проходят в Катаре, воспринимаются как позитивный фактор, и это позволило ценам еще больше снизиться", - написал накануне аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Объемы поставок нефти через Ормузский пролив продолжают расти и уже превысили 10 млн баррелей в сутки, пишет Trading Economics со ссылкой на заявление неназванного американского чиновника. Портал также отмечает возвращение экспорта нефти в ОАЭ к докризисному уровню и значительное увеличение экспорта из Ирана.

"Оптимизм растет по мере того, как через Ормузский пролив проходит все больше нефти", - отметил эксперт Price Futures Group Фил Флинн. Как только кризис будет преодолен, в мире, возможно, будет производиться больше нефти, чем когда-либо прежде, предположил он.

Страны ОПЕК+ на заседании в ближайшие выходные, вероятно, вновь повысят общую квоту по добыче, сообщило Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, рост составит около 188 тыс. баррелей в сутки.

Как показали опубликованные накануне данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,78 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 709 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 2,48 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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