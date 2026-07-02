Рубль днем перешел к повышению в паре с юанем, рынок анализирует заявления представителей ЦБ РФ

Москва. 2 июля. Китайский юань развернулся вниз и немного дешевеет на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг. Рубль повышается, несмотря на снижение цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,445 руб., что на 2,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 11 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,1 руб./$1, контракт EURRUBF вырос на 44 копейки, до 89,11 руб./EUR1.

Участники рынка анализируют заявления представителей ЦБ РФ на Финансовом конгрессе и находятся в ожидании публикации отчета Минфина РФ о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в июне, которая ожидается в пятницу, 3 июля.

Риски повторного ослабления рубля по отношению к юаню до уровня 11,6 руб. в целом пока сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Эксперты отмечают, что в последние дни на валютном рынке наблюдаются повышенные уровни волатильности. Сейчас фокус игроков сместился с нерегулярных операций с валютой ЦБ в сторону регулярных операций Минфина. "Риски повторного ухода курса пары юань/рубль к уровню 11,60 руб. в целом пока сохраняются", - говорится в комментарии.

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 базисных пунктов (б.п.) в июне не означает, что Банк России и дальше будет смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) таким шагом, заявил директор департамента ДКП ЦБ Андрей Ганган в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

По его словам, курс рубля складывается под действием фундаментальных факторов, они привели к его недавнему укреплению. Ганган подчеркнул, что в последнее время курс складывался под действием более слабого импорта, сокращения внешнего долга, ухода нерезидентов, а также жесткой денежно-кредитной политики.

Кроме того, за последние три-четыре года существенно сократился внешний долг. "Нам просто физически нужно меньше валюты покупать, чтобы выплачивать проценты по этому внешнему долгу", - отметил директор департамента ЦБ.

Раньше также важным фактором курсообразования была конвертация нерезидентами дивидендов российских компаний в валюту, но после ухода большой части иностранцев с российского рынка эта ситуация изменилась.

"Все эти факторы мне кажутся фундаментальными, они действительно привели к тому, что курс в 2025-2026 годах существенно укрепился. И, конечно же, жесткая денежно-кредитная политика способствовала тому, что граждане и бизнес на самом деле предпочитали больше держать в рублях, в рублевых инструментах свои сбережения, делать инвестиции, нежели в валюте, поскольку дифференциал процентных ставок был сильно в пользу российской валюты", - отметил директор департамента ЦБ.

Ганган также сообщил, что Банк России продолжает изучать вопрос публикации прогноза по курсу рубля, однако формат этих данных может быть не таким, как все ожидают.

Инфляция в РФ с 23 по 29 июня составила 0,22% после 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, сообщил в среду Росстат. Высокие темпы недельной инфляции, как и неделей ранее, во многом были обусловлены пусть и замедлившимися, но все еще существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо.

С начала месяца рост потребительских цен к 29 июня составил 0,85%, с начала года - 4,17%.

Годовая инфляция в РФ на 29 июня ускорилась до 6,01% с 5,85% на 22 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 29 июня на уровне 6,00%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Росстат опубликует точные данные по годовой инфляции на конец июня 10 июля.

Банк России исходит из временного характера ситуации на топливном рынке и пока не видит вторичных инфляционных эффектов от нее, будет оценивать их по результатам опроса в июле, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Для нас, как для Центрального Банка, важно учесть то, что происходит на этом рынке, в нашей политике, денежно-кредитной политике. Правильно сказали, что от этого существуют проинфляционные риски. Но здесь тоже очень важно, не просто чтобы проинфляционный риск реализовался. Потому что это могут быть разовые шоки предложения, носить временный характер, и мы исходим из того, что они будут носить временный характер", - сказала она на брифинге в рамках Финансового конгресса.

Набиуллина отметила, что важно, чтобы не было вторичных эффектов, которые влияют на устойчивые показатели инфляции, и прежде всего через инфляционные ожидания. "Вот опросы июньские инфляционных ожиданий не показывали пока влияния этого фактора на них. Будем смотреть в июле и к заседанию совета директоров в июле будем, конечно, внимательно смотреть на эту ситуацию", - сказала она.

Цены на нефть усилили снижение днем в четверг на фоне оптимизма относительно урегулирования американо-иранского конфликта и восстановления поставок через Ормузский пролив.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск торгуются по $70,37 за баррель, на 1,66% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Контракты на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,95%, до $67,23 за баррель.

Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что США и Иран договорились продолжить обсуждения в ближайшее время, а следующая встреча будет запланирована "в кратчайшие сроки".

Объемы поставок нефти через Ормузский пролив продолжают расти и уже превысили 10 млн баррелей в сутки, пишет Trading Economics со ссылкой на заявление неназванного американского чиновника.

Страны ОПЕК+ на заседании в ближайшие выходные, вероятно, вновь повысят общую квоту по добыче, сообщило Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, рост составит около 188 тыс. баррелей в сутки.

Как показали опубликованные накануне данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,78 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 709 тыс. баррелей.