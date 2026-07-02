Диапазон торгов пары юань/рубль в 3К26 - 11,1-11,8 руб./юань - "Финам"

Торговый диапазон для валютной пары юань/рубль на третий квартал текущего года составляет 11,1-11,8 руб. за юань, при этом в случае неблагоприятных новостей курс может ослабнуть до 12 руб. за юань, прогнозируют аналитики "Финама".

"Мы ожидаем, что курс китайского юаня к рублю в 3К26 во многом будет зависеть от динамики цен на энергоносители, а также от параметров совместных операций ЦБ и Минфина на внутреннем валютном рынке, - пишут эксперты инвесткомпании в материале. - Поскольку предложение валюты от экспортеров и регулятора сокращается, курс рубля станет умеренно слабеть. Поэтому наш прогнозный диапазон по паре CNY/RUB на ближайший квартал - торговля в рамках 11,1-11,8 руб. за юань. При неблагоприятных новостях курс рубля может ослабнуть в III квартале до 12 руб. за юань".

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