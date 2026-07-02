Прогноз снижения ставки ЦБ РФ до 14% в июле 2026г сохраняется - Газпромбанк

Прогноз снижения ключевой ставки Банка России до 14% годовых в июле 2026 года в целом сохраняется, однако возможна и пауза в случае сохранения повышенной волатильности отдельных ценовых индикаторов и валютного рынка, считают аналитики Газпромбанка.

Банк России опубликовал резюме июньского заседания совета директоров, на котором обсуждались три сценария: сохранение ставки на уровне 14,5% годовых, снижение на 25 базисных пунктов (б.п.) (до 14,25% годовых) или на 50 б.п. (до 14% годовых).

Решение о снижении на 25 б.п. в итоге стало компромиссом между замедлением инфляции и усилением проинфляционных факторов, отмечают эксперты.

"В этих условиях мы по-прежнему ожидаем снижения ставки в июле еще на 25 б.п., до 14% годовых, однако допускаем и паузу в случае сохранения повышенной волатильности отдельных ценовых индикаторов и валютного рынка. В целом новые данные по кредитованию, выпуску и бюджетной политике могут сдерживать темпы смягчения денежно-кредитной политики во втором полугодии", - пишут аналитики банка в комментарии.

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