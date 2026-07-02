"Финам" сохраняет "позитивную" оценку акций Яндекса

"Финам" сохраняет "позитивную" оценку акций МКПАО "Яндекса" с прогнозной стоимостью 5884,7 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 61,6% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

На взгляд эксперта, эмитент остается одной из самых сильных историй на российском рынке с точки зрения финансовых показателей: компания продолжает наращивать выручку, прибыль и маржинальность, тогда как акции в последние месяцы снижались вместе с "широким рынком".

"Мы считаем, что фундаментальных причин для такого снижения в бумагах нет, поэтому текущая просадка котировок выглядит хорошим моментом для покупки", - пишет Лозовой.

Ключевой риск для инвестиционного кейса, предупреждает аналитик, возможное введение налога на сверхприбыль (по состоянию на июнь 2026 года обсуждение такого налога в России сохранялось), отмечает аналитик "Финама".

"Яндекс" - одна из крупнейших технологических компаний России, развивающая экосистему сервисов в поиске, рекламе, e-commerce, такси, доставке, финтехе, облачных технологиях и искусственном интеллекте. На фондовом рынке является стабильной "голубой фишкой".

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