"ВТБ Мои инвестиции" повысили прогноз средней цены золота на 2026г до $4565/унц

"ВТБ Мои инвестиции" повысили прогноз средней цены золота на текущий год до $4565 за тройскую унцию, сообщается в обзоре аналитиков брокера.

Цены на драгоценные металлы отреагировали на эскалацию конфликта на Ближнего Востоке негативно из-за опасения ускорения мировой инфляции и роста процентных ставок, констатируют эксперты.

Инфляционный шок из-за дорогой нефти может привести к ускоренному росту издержек, оказав фундаментальную поддержку цене на золото, отмечают они. Напряженная геополитическая обстановка традиционно поддерживает котировки драгметалла.

Аналитики брокера также отмечают следующие факторы:

- проблемы с предложением золота;

- рост себестоимости;

- спрос со стороны центробанков (они продолжают накапливать резервы в золоте по мере ухода от долларовых инструментов .

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