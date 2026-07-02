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Главная  /  Мнения аналитиков  /  "ВТБ Мои инвестиции" повысили прогноз средней цены золота на 2026г до $4565/унц
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02 июля 2026 года 14:17

"ВТБ Мои инвестиции" повысили прогноз средней цены золота на 2026г до $4565/унц

"ВТБ Мои инвестиции" повысили прогноз средней цены золота на текущий год до $4565 за тройскую унцию, сообщается в обзоре аналитиков брокера.

Цены на драгоценные металлы отреагировали на эскалацию конфликта на Ближнего Востоке негативно из-за опасения ускорения мировой инфляции и роста процентных ставок, констатируют эксперты.

Инфляционный шок из-за дорогой нефти может привести к ускоренному росту издержек, оказав фундаментальную поддержку цене на золото, отмечают они. Напряженная геополитическая обстановка традиционно поддерживает котировки драгметалла.

Аналитики брокера также отмечают следующие факторы:

- проблемы с предложением золота;

- рост себестоимости;

- спрос со стороны центробанков (они продолжают накапливать резервы в золоте по мере ухода от долларовых инструментов .

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ


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