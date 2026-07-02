Акции Мосбиржи по-прежнему не выглядят существенно недооцененными - Альфа-банк

Акции "Московской биржи" (с поправкой на текущие уровни процентных ставок) в настоящее время по-прежнему не выглядят существенно недооцененными, считают старший аналитик Евгений Кипнис и аналитик Филипп Николаев.

Эмитент опубликовал данные по объемам торгов за июнь 2026 года.

Совокупный оборот торгов на всех его площадках в июне вырос на 22% м/м (+57% г/г) на фоне высокой волатильности на фондовом рынке.

"Динамика объема торгов в июне осталась позитивной и, по нашим расчетам, должна обеспечить рост комиссионного дохода более чем на 20%. По нашим оценкам, с учетом текущих макровводных, динамики объема торгов, стабилизации остатков на счетах участников рынка и планов по наращиванию расходов, прибыль биржи в 2026 году может немного превысить уровень 2025 года, - указывают эксперты в обзоре. - Такой сценарий предполагает, что акции Мосбиржи торгуются с коэффициентом P/E 2026П на уровне 6,1х, против исторических значений 10-11х. С поправкой на текущие уровни процентных ставок акции биржи не выглядят существенно недооцененными, на наш взгляд".

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