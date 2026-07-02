.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Сохранение ставки ЦБ РФ без изменений в июле наиболее вероятно - "КИТ Финанс Брокер"
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в мае снизилось на 0,7%
Промпроизводства в РФ в мае 2026 года снизилось на 0,7% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в апреле, на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в мае 2026 года оказались значительно хуже ожиданий экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
Рост ВВП РФ в мае составил 0,3%
Рост ВВП РФ в мае 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,3% в годовом выражении после роста на 1,3% в апреле и на 1,9% в марте, а также снижения на 1% в феврале и на 1,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства...
 
Экономика РФ вышла из перегрева, но оснований говорить о ее переохлаждении нет, считает ЦБ
Экономка РФ вышла из перегрева в I квартале 2026 года, но оснований говорить о ее переохлаждении нет - безработица остается на низких уровнях, реальные доходы населения растут, говорится в резюме Банка России к решению по ключевой ставке (19 июня ЦБ...
 
Доля расходов на потребление в ВВП РФ в 1-м квартале выросла до 77,7%
Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 1-го квартала 2026 года составила 77,7% против 74,2% в первые три месяца прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Доля расходов домохозяйств...
 
02 июля 2026 года 11:09

Сохранение ставки ЦБ РФ без изменений в июле наиболее вероятно - "КИТ Финанс Брокер"

Наиболее вероятным сценарием является сохранение ключевой ставки Банка России без изменений по итогам июльского заседания, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

Следующее заседание регулятора пройдет 24 июля 2026 года, и оно является опорным. ЦБ обновит среднесрочный прогноз и, вероятно, пересмотрит траекторию ставки на 2026-2028 годы, отмечают эксперты.

Текущий консенсус рынка предполагает выбор между еще одним снижением на 25 б.п. (до 14% годовых) и паузой.

"На фоне ускорения инфляции и сохраняющихся проинфляционных факторов мы считаем наиболее вероятным сценарием сохранение ключевой ставки без изменений на ближайшем заседании", - пишут аналитики в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
02 июля 2026 года 19:45
Рынок акций РФ упал к уровню недельной давности на ожиданиях паузы в смягчении ДКП ЦБ
Москва. 2 июля. Российский рынок акций в четверг ускорил снижение на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $71 за баррель) и усилившихся опасений паузы в смягчении ДКП Банка России после выхода данных Росстата об ускорении инфляции. Индекс МосБиржи упал в район 2255 пунктов, растеряв весь коррекционный рост, наблюдавшийся с конца прошлой недели.    читать дальше
.
02 июля 2026 года 19:33
Рубль в четверг слегка подрос в паре с юанем, несмотря на падение нефти
Москва. 2 июля. Китайский юань немного опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль подрос, несмотря на снижение цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,462 руб., что на 0,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
02 июля 2026 года 18:39
Цена нефти может стабилизироваться около $70/барр. к концу 2026г - УК ПСБ
ровые цены на нефть марки Brent в базовом сценарии могут стабилизироваться около $70 за баррель к концу 2026 года с тенденцией к дальнейшей коррекции в 2027 году, считают аналитики УК ПСБ. Быстрое восстановление поставок с Ближнего Востока уравновешивается необходимостью восстановления запасов и...    читать дальше
.
02 июля 2026 года 18:10
Потенциал роста цены акций Совкомбанка составляет более 50% - "Т-Инвестиции"
Акции Совкомбанка в настоящее время интересны для покупки, потенциал роста котировок составляет более 50% от текущего уровня, считает главный аналитик брокера "Т-Инвестиции" Егор Дахтлер. Банковский сектор оказался устойчивее рынка, констатирует эксперт. Больше половины публичных банков опередило...    читать дальше
.
02 июля 2026 года 17:35
Пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 75-80 руб./$1 в 3К26 - "Финам"
Валютная пара доллар/рубль (USD/RUB) в III квартале 2026 года, вероятно, будет торговаться в диапазоне 75-80 руб./$1, к концу года курс окажется в районе 83-85 руб./$1, считают аналитики "Финама". "Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы на внутренний рынок продолжат приходить повышенные объемы...    читать дальше
.
02 июля 2026 года 17:04
"Цифра брокер" повысил прогноз ставки ЦБ РФ на конец 2026г до 13,5%
Инвестиционная компания "Цифра брокер" повысила прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец текущего года до 13,5% годовых, сообщается в комментарии аналитиков. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Финансового конгресса подчеркнула, что регулятор не видит признаков переохлаждения экономики,...    читать дальше
.
02 июля 2026 года 16:35
Диапазон торгов пары юань/рубль в 3К26 - 11,1-11,8 руб./юань - "Финам"
Торговый диапазон для валютной пары юань/рубль на третий квартал текущего года составляет 11,1-11,8 руб. за юань, при этом в случае неблагоприятных новостей курс может ослабнуть до 12 руб. за юань, прогнозируют аналитики "Финама". "Мы ожидаем, что курс китайского юаня к рублю в 3К26 во многом...    читать дальше
.
02 июля 2026 года 15:57
Прогноз снижения ставки ЦБ РФ до 14% в июле 2026г сохраняется - Газпромбанк
Прогноз снижения ключевой ставки Банка России до 14% годовых в июле 2026 года в целом сохраняется, однако возможна и пауза в случае сохранения повышенной волатильности отдельных ценовых индикаторов и валютного рынка, считают аналитики Газпромбанка. Банк России опубликовал резюме июньского...    читать дальше
.
02 июля 2026 года 15:40
Рубль днем перешел к повышению в паре с юанем, рынок анализирует заявления представителей ЦБ РФ
Москва. 2 июля. Китайский юань развернулся вниз и немного дешевеет на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг. Рубль повышается, несмотря на снижение цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,445 руб., что на 2,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
02 июля 2026 года 15:25
Средняя цена нефти в 3К26 составит $77/барр. - "ВТБ Мои инвестиции"
Средняя цена нефти марки Brent в третьем квартале текущего года составит $77 за баррель, прогнозируют аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Экспорт нефти с Ближнего Востока постепенно восстанавливается, отмечают эксперты. Накопленные запасы углеводородов (превышают 25 млн тонн) могут оперативно...    читать дальше
.
02 июля 2026 года 14:47
"Финам" сохраняет "позитивную" оценку акций Яндекса
"Финам" сохраняет "позитивную" оценку акций МКПАО "Яндекса" с прогнозной стоимостью 5884,7 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 61,6% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. На взгляд эксперта, эмитент остается одной из самых сильных...    читать дальше
.
02 июля 2026 года 14:17
"ВТБ Мои инвестиции" повысили прогноз средней цены золота на 2026г до $4565/унц
ТБ Мои инвестиции" повысили прогноз средней цены золота на текущий год до $4565 за тройскую унцию, сообщается в обзоре аналитиков брокера. Цены на драгоценные металлы отреагировали на эскалацию конфликта на Ближнего Востоке негативно из-за опасения ускорения мировой инфляции и роста процентных...    читать дальше
.
02 июля 2026 года 13:33
Акции Мосбиржи по-прежнему не выглядят существенно недооцененными - Альфа-банк
Акции "Московской биржи" (с поправкой на текущие уровни процентных ставок) в настоящее время по-прежнему не выглядят существенно недооцененными, считают старший аналитик Евгений Кипнис и аналитик Филипп Николаев. Эмитент опубликовал данные по объемам торгов за июнь 2026 года. Совокупный оборот...    читать дальше
.
02 июля 2026 года 13:04
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Распадской до 159,81 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Распадская" со 195,86 рубля до 159,81 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 44% от текущего уровня, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре аналитиков. Бумаги эмитента остаются под давлением в текущем...    читать дальше
.
02 июля 2026 года 12:35
Снижения цены платины к $1500/унц. в ближайшие недели исключить нельзя - Freedom Global
Падения котировок платины в район $1500 за тройскую унцию в ближайшие пару недель исключить нельзя, считает аналитик Freedom Global Владимир Чернов. Цены на платину с апреля по июнь обвалились на 21%, что стало максимальным падением с первого квартала 2020 года, когда металл подешевел на 25%,...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.