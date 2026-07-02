Рынок акций РФ будет двигаться вниз утром четверга - "Велес Капитал"

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии четверга готов вернуться к нисходящему движению на фоне все более низких цен на нефть, а также отсутствия "бычьих" драйверов в условиях сохранения геополитической напряженности в украинском конфликте и жестких монетарных условий в РФ, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитала" Елены Кожуховой.

Покупателям в текущих условиях остается надеяться главным образом на технические отскоки и отдельные корпоративные истории, отмечает эксперт.

Данные о росте объема торгов "Московской биржи" в июне по сравнению с предыдущим месяцем и уровнем годовой давности поддерживают акции эмитента и на утренней сессии четверга, указывает Кожухова.

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