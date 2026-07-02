Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 2 июля. Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5125 руб. (+4,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,83 коп. выше уровня действующего официального курса.

Инфляция в РФ с 23 по 29 июня составила 0,22% после 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, сообщил в среду Росстат. Высокие темпы недельной инфляции, как и неделей ранее, во многом были обусловлены пусть и замедлившимися, но все еще существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо.

С начала месяца рост потребительских цен к 29 июня составил 0,85%, с начала года - 4,17%.

Годовая инфляция в РФ на 29 июня ускорилась до 6,01% с 5,85% на 22 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 29 июня на уровне 6,00%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Росстат опубликует точные данные по годовой инфляции на конец июня 10 июля.

Цены на нефть снижаются утром в четверг на фоне сообщений о прогрессе в американо-иранских переговорах.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск торгуются по $70,51 за баррель, на 1,47% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Контракты на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,53%, до $67,52 за баррель.

Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что США и Иран договорились продолжить обсуждения в ближайшее время, а следующая встреча будет запланирована "в кратчайшие сроки".

Объемы поставок нефти через Ормузский пролив продолжают расти и уже превысили 10 млн баррелей в сутки, пишет Trading Economics со ссылкой на заявление неназванного американского чиновника. Портал также отмечает возвращение экспорта нефти в ОАЭ к докризисному уровню и значительное увеличение экспорта из Ирана.

Страны ОПЕК+ на заседании в ближайшие выходные, вероятно, вновь повысят общую квоту по добыче, сообщило Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, рост составит около 188 тыс. баррелей в сутки.

Как показали опубликованные накануне данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,78 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 709 тыс. баррелей.