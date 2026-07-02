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02 июля 2026 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 2 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе возросших опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения ДКП, с одной стороны, и желания некоторых участников рынка купить сильно подешевевшие облигации, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в России за неделю с 23 по 29 июня составила 0,22% после 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, сообщил в среду Росстат. Высокие темпы недельной инфляции, как и неделей ранее, во многом были обусловлены пусть и замедлившимися, но все еще существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо - на 1,6% (после 3,0% неделей ранее) и на 2,2% (после 2,7%) соответственно. Исходя из данных за 29 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 29 июня ускорилась до 6,01% с 5,85% на 22 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики.

Рост ВВП РФ в мае 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,3% в годовом выражении после роста на 1,3% в апреле и на 1,9% в марте, а также снижения на 1% в феврале и на 1,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". За январь-май 2026 года ВВП РФ, по оценке ведомства, увеличился на 0,2% в годовом выражении. В мае Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 0,4% с 1,3% в сентябрьской версии. ЦБ ожидает роста российской экономики в 2026 году в интервале 0,5-1,5%. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" в начале июня, прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 0,8%.

Dow Jones Industrial Average завершил торги в среду в небольшом минусе, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились более существенно. Трейдеры оценивали новости о ходе переговоров между США и Ираном, статданные по американской экономике и заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша на форуме Европейского центрального банка в Синтре (Португалия).

Президент США Дональд Трамп сказал, что доволен ходом переговоров по иранской тематике в Катаре. Спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер во вторник на встрече в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом аль-Тани подтвердили, что Вашингтон намерен продолжать переговоры с Тегераном для достижения всеобъемлющего соглашения, сообщили в МИД Катара. В ведомстве уточнили при этом, что переговоров на высоком уровне между представителями США и Ирана в Дохе не планируется.

Отчет Института управления поставками (ISM), опубликованный в среду, показал снижение индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне до 53,3 пункта с 54 пунктов месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал сохранение индикатора на майском уровне. Несмотря на снижение, ISM Manufacturing остается уверенно выше отметки в 50 пунктов, что говорит о продолжающемся росте активности в секторе.

Глава Федрезерва Уорш на форуме в Синтре фактически повторил слова, прозвучавшие в ходе пресс-конференции по итогам июньского заседания ФРС. Он отметил неуместность прогнозов относительно будущего направления денежно-кредитной политики и отказался озвучивать свое мнение о перспективах американской экономики. Уорш также отметил снижение рисков для ценовой стабильности за последнее время и заявил, что нацелен на обеспечение ценовой стабильности в СШA.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в четверг вслед за спадом Уолл-стрит накануне, заметно дешевеют акции чипмейкеров, бумаги фармацевтических компаний - в плюсе. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7% (накануне торги в Гонконге не проводились в связи с праздником). Японский индекс Nikkei 225 опускается на 1,6%. Значение южнокорейского индекса Kospi падает на 5,5%. Австралийский S&P/ASX 200 торгуется на уровне предыдущего закрытия.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться утром в четверг на фоне сообщений о прогрессе в американо-иранских переговорах. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures, по данным на 9:20 мск, торгуются по $70,8 за баррель, на 1,08% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В среду они подешевели на 1,89%, до $71,57 за баррель. Контракты на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 1,09%, до $67,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на 1,32%, до $68,58 за баррель.

Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил о достижении прогресса в ходе непрямых переговоров США и Ирана в Дохе в среду. По его словам, стороны договорились продолжить обсуждения в ближайшее время, а следующая встреча будет запланирована "в кратчайшие сроки" после предстоящих похорон бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Объемы поставок нефти через Ормузский пролив продолжают расти и уже превысили 10 млн баррелей в сутки, пишет Trading Economics со ссылкой на заявление неназванного американского чиновника. Портал также отмечает возвращение поставок нефти из ОАЭ к докризисному уровню и значительное увеличение иранского экспорта.

"Оптимизм растет по мере того, как через Ормузский пролив проходит все больше нефти", - отметил эксперт Price Futures Group Фил Флинн. Как только кризис будет преодолен, в мире, возможно, будет производиться больше нефти, чем когда-либо прежде, предположил он.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 26,716 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,163 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 июля снизился на 0,09% и составил 120,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,05%, опустившись до 1299,84 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-20R" (-0,46%), "Роснефть-002Р-03" (-0,43%), "ВЭБ.РФ-001Р-19" (-0,43%) и "Славнефть-001Р-02" (-0,36%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк-001Р-18Р" (+0,6%), "Славнефть-001Р-03" (+0,41%) и "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк установил величину спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по 7-летним субординированным облигациям серии T2-CR-07 объемом 10 млрд рублей на уровне 3,3% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 1 июля. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны. Номинальная стоимость бондов - 100 млн рублей. Техразмещение состоится 3 июля. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

АО "НФК-Структурные инвестиции" (Чебоксары) 3 июля начнет размещение выпуска 10-летних облигаций серии 001П-09 объемом 200 млн рублей. Размещение продлится 85 дней. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 28,5% годовых.

ЛК "Адванстрак" 7 июля планирует начать размещение 5-летних облигаций с сall-опционом через 2,5 года серии 002P-01 объемом 1,5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны, а также предусмотрена амортизационная структура погашения: по 5% от номинала будет погашено одновременно с выплатой 41-60-го купонов. Ориентир ставки купона будет определен после обновления кредитного рейтинга. "Эксперт РА" в сентябре прошлого года присвоило эмитенту кредитный рейтинг ruВВ- со стабильным прогнозом, в июле ожидается новое рейтинговое действие. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "РВК-инвест" (дочерняя компания ООО УК "Росводоканал") установило ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по 10-летним облигациям серии 001Р-02 с офертой через 3 года планируемым объемом 3 млрд рублей на уровне не выше 285 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск запланирован на середину июля. По займу будет выплачиваться переменный квартальный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Минимальная сумма на покупку облигаций при размещении - 1,4 млн рублей. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, будет доступен для квалифицированных инвесторов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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