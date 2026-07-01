Рынок акций РФ просел к 2340п по индексу МосБиржи вслед за упавшей нефтью, динамика фишек смешанная

Москва. 1 июля. Рынок акций РФ после утренних попыток продолжить коррекционное восстановление развернулся вниз из-за подешевевшей нефти (фьючерс на нефть Brent опустился к $71 за баррель), инвесторы предпочли зафиксировать прибыль перед публикацией данных Росстата по инфляции в свете опасений паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ. Индекс МосБиржи опустился в район 2340 пунктов после локального роста днем к 2375 пунктам.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2344,55 пункта (-0,15%), индекс РТС - 943,69 пункта (-0,15%). Среди индексных акций лидировали в снижении бумаги МКПАО "Лента" (MOEX: LENT) (-3,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-2,7%), но выросли акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+6,5%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+2,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 июля, составил 78,2652 руб. (-0,44 копейки).

Подешевели также акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,6%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,1%).

Подорожали акции "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+2,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,3%).

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2026 года по сравнению с июнем 2025 года увеличился на 57%, до 197,7 трлн рублей, сообщила биржа в пресс-релизе в среду. По сравнению с маем 2026 года объем торгов вырос на 22,5% (с уровня 161,5 трлн рублей).

Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе пленарной сессии Финансового конгресса Банка России заявил в среду, что перебои на внутреннем топливном рынке являются отдельными случаями и связаны с логистическими изменениями поставок с НПЗ на конкретные нефтебазы и АЗС; в целом страна обеспечена как запасами бензина, так и дизельного топлива.

По его словам, отдельные дефициты топлива и перебои в поставках быстро устраняются, в стране ранее были накоплены запасы нефтепродуктов, которые сейчас - в период локальных сбоев - используются для обеспечения внутреннего рынка.

Новак также отметил, что вертикально интегрированные нефтяные компании продолжают таргетировать цены на своих автозаправочных станциях в пределах инфляции, но из-за перебоев с поставками топлива есть "разрыв" с ценами на независимых АЗС. Вице-премьер выразил надежду, что влияние текущей ситуации на рост цен, который учитывает Центральный банк в своей статистике, будет минимальным, и рынок вернется в прогнозные показатели.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, индекс МосБиржи в среду курсировал в широкой области 2330-2375 пунктов. При этом торговые обороты сократились, что указывает на общую стабилизацию настроений и завершение технического восстановления рынка после чрезмерной просадки конца июня.

На геополитическом фронте без перемен: больше признаков к эскалации, чем к переговорам. Валютный фактор неоднозначный - следом за волной ослабления рубль начал компенсировать потери. Нефть и большинство металлов погрузились в минус. ЦБ РФ высказал обеспокоенность историей с ценами на топливо на внутреннем рынке. В своем резюме обсуждения ключевой ставки регулятор подчеркнул, что удорожание топлива может иметь "вторичные эффекты как через увеличение издержек, так и через повышение инфляционных ожиданий". Также в документе говорится, что для стабилизации инфляции в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось ранее.

На глобальном треке внимание сохраняется на ближневосточных коллизиях. Несмотря на противоречивые сигналы Ирана и США, судоходство в Ормузском проливе восстанавливается и нефтяные котировки идут вниз. В еврозоне годовая инфляция в июне, по предварительной оценке, замедлилась до 2,8% после 3,2% в мае. Инвесторы на российском рынке в четверг будут отыгрывать недельный отчет Росстата по инфляции. Без явного негатива или позитива индекс МосБиржи в четверг продолжит колебания в пределах 2300-2400 пунктов, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, июньские продажи акций остались позади, но рынок РФ сохраняет осторожность и не спешит форсировать локальные сопротивления.

Акции банка "Санкт-Петербург" (278,4 рубля) с конца июня активно восстанавливаются от минимума с января 2024 года (235 руб.), в том числе в рамках коррекции всего фондового рынка. Кредитор в июне сообщил о падении чистой прибыли за 5 месяцев 2026 года по РСБУ на 43,1% г/г (до 14,5 млрд руб.), а за май - на 64,6% г/г (до 1,9 млрд руб.). Чистая прибыль банка за I квартал по МСФО при этом составила 10,9 млрд руб. против 15,5 млрд руб. годом ранее. Финансовые результаты предупреждают об ухудшении дивидендных перспектив кредитора, который обычно осуществляет полугодовые промежуточные выплаты. За I полугодие 2025 года банк заплатил 16,61 руб. на обыкновенную акцию с доходностью 4,8%. При этом немногие ключевые эмитенты в РФ осуществляют полугодовые выплаты, в связи с чем сам по себе факт объявления дивидендов мог бы стать поддерживающим фактором для акций банка "Санкт-Петербург" в III квартале 2026 года, считает аналитик.

"Мечел" (MOEX: MTLR) (-5%) в среду заявил, что в 2026 году наблюдает рост спроса на угольную продукцию на внутреннем рынке, и о переходе угольных активов к прибыли. В 2027 году в компании ожидают роста добычи угля до 15-16 млн тонн с плановых 11 млн тонн в этом году.

Нефть обновляет минимумы с конца февраля - Brent откатилась к $71 за баррель на фоне надежд на прогресс в мирных переговорах США и Ирана в Катаре. ОПЕК+ на заседании 5 июля, согласно информации источников, может объявить об увеличении нефтедобычи в августе еще на 188 тыс. б/с, так же как и в предыдущие два месяца - в текущих условиях это скорее нейтральные для рынка новости, отмечает Кожухова.

На западных фондовых площадках в среду не наблюдалось единства в настроениях. Американский рынок на фоне некоторого смягчения тона главы ФРС продолжал попытки восстановить краткосрочный восходящий тренд, в то время как европейский корректировался от исторических максимумов. Индексы МосБиржи и РТС просели, отступив от сопротивлений 2370 пунктов и 955 пунктов соответственно. Продажи прошлого месяца на данный момент стихли, но и фундаментальных поводов для роста у российского рынка все еще нет, заключила представитель "Велес Капитала".

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова полагает, что по дешевизне российский фондовый рынок уже достаточно привлекателен для покупок. Однако инвесторы пока осторожно себя ведут из-за повышенных геополитических рисков, но в первую очередь, из-за ожиданий роста инфляции и последующей паузы в снижении ключевой ставки ЦБ РФ. Возможно, инвесторы не хотят слишком рисковать, покупая акции перед публикацией данных по недельной инфляции в конце июня и по динамике ВВП России за II квартал 2026 года. Также мало надежды на то, что выплаченные дивиденды за 2025 год, которые были утверждены на ГОСА многих российских эмитентов, будут реинвестированы в рынок акций. Коррекционный рост российского фондового рынка еще будет возможен на существенных позитивных новостях, но о развороте тренда на рост говорить пока рано, считает аналитик.

В целом российский фондовый рынок находится под давлением новостей об ужесточении ДКП Банком России. Вышедшее в среду резюме обсуждения решения по ключевой ставке от 19 июня показало, что "ястребиные" настроения задавали тон всему прошедшему заседанию совета директоров, результатом которых стало снижение ставки всего на 0,25 процентного пункта. В резюме сообщалось, что ЦБ РФ не исключает пересмотра прогноза по траектории ключевой ставки к следующему заседанию совета директоров, назначенному на 24 июля, в более высокую сторону, в том числе регулятором не исключается даже возможность временного повышения ставки. Это означает, что скорее всего, ЦБ РФ уже готов пересмотреть прогноз ключевой ставки на 2026 и 2027 годы в сторону повышения, возможно, увеличив нижнюю границу прогноза до 13% годовых, отмечает аналитик.

Самым вероятным вариантом решения по ключевой ставке 24 июля станет сохранение ставки на паузе, а возобновление снижения ставки произойдет не ранее начала осени, когда инфляция начнет замедляться на фоне сокращения топливного кризиса и на фоне осенней плодоовощной дефляции. Значит, скорее всего, рост фондового рынка будет перенесен на осень. В четверг индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2300-2400 пунктов, заключила Мильчакова.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что тренд по рынку акций в целом остается нисходящим, при этом недавний рост снял значительную перепроданность, и в принципе рынок готов к новому снижению, как только для этого появятся поводы. Причин же для роста по-прежнему не видно - нет никаких предпосылок для скорого разрешения украинской проблемы, а сохранение инфляционного давления дает сигнал на замедление смягчения ДКП, отмечает аналитик.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, биржи Гонконга закрыты в связи с праздником), также нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC 40 просели на 0,2-0,8%, DAX подрос на 0,2%) и в США (к 19:00 МСК индексы S&P 500 и Dow подросли на 0,2-0,6%, Nasdaq просел на 1%).

На нефтяном рынке вечером в среду цены ускорили снижение, трейдеры оценивают ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном, а также данные о запасах энергоресурсов в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК в среду составила $71,16 за баррель (-2,5% и -1,3% во вторник), августовская цена фьючерса на WTI - $68,1 за баррель (-2% и -1,8% накануне).

Американский президент Дональд Трамп заявил, что доволен ходом переговоров по иранской тематике в Катаре. Спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер во вторник на встрече в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом аль-Тани подтвердили, что Вашингтон намерен продолжать переговоры с Ираном для достижения всеобъемлющего соглашения, сообщили в МИД Катара. В ведомстве уточнили при этом, что переговоров на высоком уровне между представителями США и Ирана в Дохе не планируется.

Доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал менее существенное, чем ожидалось, сокращение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе. Запасы уменьшились на 3,78 млн баррелей, тогда как опрошенные Trading Economics эксперты прогнозировали их падение на 5,1 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 709 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду снизились акции ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (-11,8%), "Мечела" (-5%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-4,3%), МКПАО "Фикс Прайс" (MOEX: FIXR) (-3,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,5%), МКПАО "Глоракс" (MOEX: GLRX) (-3,5%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-3,3%).

Выросли бумаги ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+14,5%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+9,2%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+8,5%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+6,9%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+5,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,34 млрд рублей (из них 11,761 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,137 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,545 млрд рублей на акции "Т-Технологии" (MOEX: T)).