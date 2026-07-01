Рубль в среду заметно укрепился в паре с юанем на нейтральном новостном фоне и после сильного падения накануне

Москва. 1 июля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль заметно укрепился на нейтральном новостном фоне, скорректировавшись вверх после сильного падения во вторник.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,47 руб., что на 14,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов юань рос до 11,675 руб., обновив максимум со 2 апреля.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара со 2 июля на 0,44 копейки, до 78,2652 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,89 копейки, до 89,1754 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

С учетом анонсированного Минфином РФ объема покупок валюты в рамках бюджетного правила с 5 июня по 6 июля (9,91 млрд рублей в день) Банк России с 1 по 6 июля будет осуществлять суммарную покупку валюты в объеме 9,34 млрд рублей в день.

"Рубль в среду существенно укрепился в паре с юанем, обороты торгов также заметно выросли. Полагаем, что его сегодняшний рост происходил в рамках коррекции на старте третьего квартала года. В последние дни июня на рынке наблюдался повышенный спрос на валюту со стороны спекулятивно настроенных игроков в ожидании снижения поддержки рубля со стороны Минфина и Банка России. Кроме того, рубль дешевел с учетом прогнозируемого уменьшения предложения валюты со стороны экспортеров при уменьшении поступления валютной выручки, в том числе на фоне падения цен на нефть", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Альфа-банк сохраняет прогноз курса валютной пары доллар/рубль на уровне 87 руб./$1 к концу 2026 года, рубля к юаню - на уровне 12,6 руб. за юань, а к концу 2027 года ожидается движение к отметке 95 руб./$1, говорится в материале аналитиков банка. Эксперты сохраняют ожидания по ослаблению российской валюты во втором полугодии 2026 года. В пользу такого взгляда, по их мнению, есть несколько факторов.

Во-первых, с 1 июля ЦБ РФ значительно сократит продажи валюты в рамках операций прошлых периодов, что снизит объем предложения валюты. Во-вторых, снижение профицита внешней торговли в условиях роста импорта топлива будет фактором роста спроса на валюту со стороны импортеров.

Кроме того, ужесточение денежно-кредитной политики в развитых странах снижает поддержку курса через сужение дифференциала процентных ставок. И наконец, индекс DXY находится на максимальных уровнях с мая 2025 года, а курс евро к доллару ушел на уровень 1,14 впервые с августа 2025 года; также идет рост доходности 10-летних казначейских облигаций США, которая сейчас находится на уровне 4,5%.

"Таким образом, мы сохраняем прогноз по курсу рубля на уровне 87 руб./$1 на конец текущего года, курс рубля к юаню составит 12,6 руб., а к концу 2027 года мы ожидаем движения рубля к отметке 95 руб./$1", - пишут аналитики Альфа-банка.

Цены на нефть опускаются в ходе торгов в среду, трейдеры оценивают ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном, а также данные о запасах энергоресурсов в США.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что доволен ходом переговоров по иранской тематике в Катаре. Спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер во вторник на встрече в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом аль-Тани подтвердили, что Вашингтон намерен продолжать переговоры с Ираном для достижения всеобъемлющего соглашения, сообщили в МИД Катара. В ведомстве уточнили при этом, что переговоров на высоком уровне между представителями США и Ирана в Дохе не планируется.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $71,17 за баррель, что на 2,44% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на август в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,97%, до $68,15 за баррель.

Доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал менее существенное, чем ожидалось, сокращение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе. Запасы уменьшились на 3,78 млн баррелей, тогда как опрошенные Trading Economics эксперты прогнозировали их падение на 5,1 млн баррелей.

Дисконты на российскую нефть Urals с отгрузкой в российских портах в июне выросли к маю на $0,7-1,6 за баррель, при поставке в Индию и Китай установились устойчивые дисконты по сравнению с майскими премиями, свидетельствуют данные ценового агентства Argus, с которым ознакомился "Интерфакс".

Заметное удешевление российской нефти отмечается с 18 июня, после того как США и Иран договорились о мирном урегулировании военного конфликта и открытии Ормузского пролива, что позволило увеличить поставки из Персидского залива.

По расчетам "Интерфакса", цена для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в июне сложилась на уровне $63,52 за баррель. В мае она составила $86,52 за баррель, в апреле - $94,87 за баррель, в марте - $77 за баррель, в феврале - $44,59 за баррель, в январе - $40,95 за баррель. Цена отсечения в рамках бюджетного правила на 2026 год - $59 за баррель.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 1 июля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник уменьшилась на 2 базисных пункта - до 14,25% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц не изменились относительно предыдущего торгового дня и в среду осталась на отметке 14,09% годовых, версии RUONIA на сроки 3 и 6 месяцев снизились на 2 базисных пункта - до 14,52% и 15,36% годовых соответственно.