Уровень ставки ЦБ РФ к концу текущего года может составить 13,25% - "Велес Капитал"

Базовым сценарием может стать сохранение шага снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 25 базисных пунктов (б.п.) на оставшихся в 2026 году заседаниях, что предполагает уровень 13,25% годовых к концу года, говорится в материале начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

Банк России опубликовал Резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 19 июня 2026 года.

Одним из наиболее важных моментов в нем стал сигнал по будущей траектории ключевой ставки, отмечает эксперт. ЦБ указал, что для возвращения инфляции к цели может потребоваться более высокая траектория, чем предполагалось в апрельском прогнозе. Исходя из комментариев регулятора, можно ожидать повышения прогнозного диапазона средней ключевой ставки на опорном заседании в июле, обращает внимание Кравченко.

"Мы полагаем, что диапазон на 2026 год может сместиться с текущих 14-14,5% до 14,3-14,7% годовых. В этом случае базовым сценарием представляется сохранение шага снижения ставки в 25 б.п. на оставшихся до конца года заседаниях, что предполагает ключевую ставку на уровне 13,25% годовых в конце 2026 года, - пишет аналитик инвесткомпании. - В прогнозе на 2027 год ЦБ, вероятно, может повысить нижнюю границу текущего диапазона 8-10%, а в прогнозе на 2028 год - верхнюю границу текущего диапазона 7,5-8,5%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.