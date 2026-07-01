"АКБФ" открыл торговую идею: покупать акции НКНХ с целью 77,21 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" открыла торговую идею "покупать акции ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) с целью 77,21 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 год. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 106%, сообщается в материале аналитиков.

Новая оценка учитывает сразу несколько факторов, указывают эксперты: последствия мартовской аварии на производстве СКДН, более слабую ценовую конъюнктуру на рынках сбыта и осторожный взгляд на прибыль компании в ближайшие годы.

При этом долгосрочная история остается привлекательной, отмечают в инвесткомпании.

Запуск комплекса ЭП-600 позволит существенно увеличить выпуск этилена, а значит, усилить позиции НКНХ на рынке нефтехимии и поддержать финансовые результаты после завершения периода адаптации.

Среди рисков, по мнению аналитиков "АКБФ" остаются высокая долговая нагрузка и влияние внешней конъюнктуры. "Однако мы ожидаем постепенного улучшения ситуации по мере восстановления спроса и снижения стоимости заимствований", - пишут они.

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