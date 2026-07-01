.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Dow Jones обновил рекорд
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в мае снизилось на 0,7%
Промпроизводства в РФ в мае 2026 года снизилось на 0,7% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в апреле, на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в мае 2026 года оказались значительно хуже ожиданий экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
Экономика РФ вышла из перегрева, но оснований говорить о ее переохлаждении нет, считает ЦБ
Экономка РФ вышла из перегрева в I квартале 2026 года, но оснований говорить о ее переохлаждении нет - безработица остается на низких уровнях, реальные доходы населения растут, говорится в резюме Банка России к решению по ключевой ставке (19 июня ЦБ...
 
Доля расходов на потребление в ВВП РФ в 1-м квартале выросла до 77,7%
Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 1-го квартала 2026 года составила 77,7% против 74,2% в первые три месяца прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Доля расходов домохозяйств...
 
Нотариусы защищают от мошенников хуже банков и риэлторов
Нотариусы защищают от мошенников хуже банков и риэлторов. Впрочем, сделки по покупке жилья с их участием все равно расторгаются довольно редко, пишут "Ведомости". Лишь 40% заверенных нотариусами сделок по продаже жилой недвижимости не удалось...
 
01 июля 2026 года 09:10

Dow Jones обновил рекорд

Фондовые индексы США выросли во вторник, Dow Jones обновил рекорд. Фондовые индексы Японии и материкового Китая растут в среду. Цены на нефть растут утром в среду, Brent торгуется у $73,2 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги вторника ростом, при этом по итогам квартала S&P 500 и Nasdaq показали самый сильный подъем с 2020 года, Dow Jones - с 2022 года.

Позитивным фактором для рынка стал оптимизм в отношении перспектив урегулирования ближневосточного конфликта перед новым раундом переговоров между США и Ираном.

Между тем стабилизация цен на нефть вблизи минимумов с конца февраля способствовала снижению опасений относительно ускорения инфляции и повышения процентных ставок Федрезервом.

В среду инвесторы будут оценивать выступление главы Федеральной резервной системы Кевина Уорша на ежегодном форуме Европейского центрального банка в португальском городе Синтра.

Как показали опубликованные во вторник данные, количество открытых вакансий в США в мае выросло на 9 тыс. относительно предыдущего месяца и составило максимальные с мая 2024 года 7,594 млн. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал 7,3 млн.

Позднее на этой неделе будет обнародован июньский отчет о состоянии рынка труда США.

В тройку лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500 вошли Sandisk (+10,9%), Axon Enterprise (+9,8%) и Vertiv Holdings (+9,1%).

Наибольшее падение в S&P 500 продемонстрировал REIT (инвестиционный траст недвижимости) Digital Realty (-5,8%), сообщивший ранее о покупке доли в трех центрах обработки данных за $3,5 млрд.

Бумаги Advanced Micro Devices (SPB: AMD) подорожали на 7,7%, Marvell Technology - на 7,3%, ON Semiconductor - на 6,7%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 6%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2,7%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 2,6%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 1,4%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,2%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,1%. Капитализация SpaceX увеличилась на 4,1%, Tesla (SPB: TSLA) - на 2,1%.

Акции производителя беспилотников AeroVironment подскочили в цене на 18,8% на сильных квартальных результатах.

ИТ-компания Concentrix, специализирующаяся на автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, потеряла 11,2% рыночной стоимости после ухудшения годового прогноза выручки и скорректированной прибыли.

Стоимость бумаг Morgan Stanley (SPB: MS) снизилась на 1,3%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 0,9%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 1,8%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 1,6%. Ранее брокерская фирма Oppenheimer ухудшила рейтинг крупнейших американских банков, отметив, что их высокая оценка оставляет мало возможностей для дальнейшего роста.

Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,26% - до 52319,2 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 0,79% - до 7499,36 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 1,52% и закрылся на отметке 26213,72 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду не показывают единой тенденции.

Японский Nikkei 225 к 8:42 МСК увеличился на 0,9% благодаря подъему технологического сектора. Индекс растет третью сессию подряд.

"На рынке лидируют покупки акций компаний, связанных с производством чипов, - говорится в сообщении Tokai Tokyo Intelligence Laboratory. - Однако днем ранее индекс показал резкий рост при открытии, но потом быстро растерял импульс, поэтому инвесторам следует сохранять осторожность в отношении краткосрочного перегрева и фиксации прибыли".

Подъем демонстрируют котировки акций таких технологических компаний, как Sumco Corp. (+17%), Screen Holdings (+9,1%), Socionext Inc. (+7%), Renesas Electronics Corp. (+6,2%), Murata Manufacturing (+6,1%), Tokyo Electron (+2,5%).

Стоимость автопроизводителя Nissan выросла на 1,7%, тогда как Honda - снизилась на 1%.

Цена акций J.Front Retailing упала на 8,5% из-за слабой квартальной отчетности.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний обрабатывающей промышленности, во втором квартале вырос до 22 пунктов с 17 пунктов в предыдущие три месяца, сообщил Банк Японии. Значение индикатора достигло максимума более чем за восемь лет (с первого квартала 2018 года). Результат стал неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали снижения до 16 пунктов, по данным опросов Trading Economics и Reuters. Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто придерживается иного мнения.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК вырос на 0,5%. Гонконгская фондовая биржа закрыта в связи с государственным праздником.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:38 МСК упал более чем на 2%.

Цена акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics снизилась на 5,1%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 2,6%, автомобильной Hyundai Motor - на 2%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,6%.

Лидером падения выступают акции производителя алюминия Alcoa, подешевевшие на 6,9%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 1,3%, тогда как конкурирующей Rio Tinto уменьшилась на 0,5%.

Нефть умеренно дорожает утром в среду, инвесторы следят за переговорами в Дохе и оценивают другие новости.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 мск составляет $73,23 за баррель, что на $0,28 (0,38%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник они подешевели на $0,96 (1,3%), до $72,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $0,26 (0,37%), до $69,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $1,25 (1,77%), до $69,50 за баррель.

За весь второй квартал Brent подешевела примерно на $45 за баррель - максимально с кризисного 2008 года. WTI потеряла в цене порядка $31 за баррель, показав худшую динамику с пандемийного 2020 года.

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер во вторник на встрече в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом аль-Тани подтвердили, что США намерены продолжать переговоры с Ираном для достижения всеобъемлющего соглашения, сообщили в МИД Катара.

Отмечается, что в ходе встречи Уиткофф и Кушнер обсудили с аль-Тани ход американо-иранских переговоров, "усилия, направленные на укрепление безопасности и стабильности в регионе посредством диалога и дипломатии", а также прекращение огня в Ливане.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Катар во вторник. В МИД этой стране уточнили, что переговоров на высоком уровне между представителями США и Ирана в Дохе не планируется. Позже телеканал "Аль-Арабийя" информировал, что переговоры американской и иранской делегаций в катарской столице могут пройти в среду, но они будут непрямыми.

Между тем квоты по добыче нефти семи стран ОПЕК+ с июля вырастут на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с), общая квота альянса на июль составит 35,83 млн б/с без учета компенсаций со стороны нарушителей сделки. По итогам последнего заседания в начале июня министры этих стран решили также, что период компенсаций ранее недосокращенной добычи будет продлен до конца 2026 года.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), согласно которым резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились примерно на 6,07 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 4,1 млн баррелей, отмечает Trading Economics. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам нефти в США будут обнародованы в 17:30 мск в среду.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
01 июля 2026 года 19:38
Рынок акций РФ просел к 2340п по индексу МосБиржи вслед за упавшей нефтью, динамика фишек смешанная
Москва. 1 июля. Рынок акций РФ после утренних попыток продолжить коррекционное восстановление развернулся вниз из-за подешевевшей нефти (фьючерс на нефть Brent опустился к $71 за баррель), инвесторы предпочли зафиксировать прибыль перед публикацией данных Росстата по инфляции в свете опасений паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ. Индекс МосБиржи опустился в район 2340 пунктов после локального роста днем к 2375 пунктам.    читать дальше
.
01 июля 2026 года 19:21
Рубль в среду заметно укрепился в паре с юанем на нейтральном новостном фоне и после сильного падения накануне
Москва. 1 июля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль заметно укрепился на нейтральном новостном фоне, скорректировавшись вверх после сильного падения во вторник.    читать дальше
.
01 июля 2026 года 18:38
Цена нефти может опуститься к $65/барр. в ближайшие недели - "КИТ Финанс Брокер"
Котировки нефти марки Brent могут опуститься в район $65 за баррель в перспективе нескольких недель, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Котировки нефти марки Brent потеряли за месяц 22% стоимости (одно из сильнейших месячных снижений за последние годы), и торгуются уже...    читать дальше
.
01 июля 2026 года 18:01
Уровень ставки ЦБ РФ к концу текущего года может составить 13,25% - "Велес Капитал"
Базовым сценарием может стать сохранение шага снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 25 базисных пунктов (б.п.) на оставшихся в 2026 году заседаниях, что предполагает уровень 13,25% годовых к концу года, говорится в материале начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании...    читать дальше
.
01 июля 2026 года 17:27
Рубль может ослабнуть до 75-80 руб./$1 во 2П26 и до 81 руб./$1 к концу 2026г - "БКС МИ"
Базовый сценарий предполагает ослабление рубля во II полугодии 2026 года до 75-80 руб./$1, до 81 руб./$1 к концу текущего года, прогнозируют аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") в валютной стратегии на третий квартал. Дальнейшая траектория движения курса рубля будет зависеть от динамики...    читать дальше
.
01 июля 2026 года 16:51
"АКБФ" открыл торговую идею: покупать акции НКНХ с целью 77,21 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" открыла торговую идею "покупать акции ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) с целью 77,21 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 год. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 106%, сообщается в материале аналитиков. Новая оценка учитывает сразу...    читать дальше
.
01 июля 2026 года 16:22
Бумаги МТС останутся одной из наиболее привлекательных дивисторий на рынке РФ - "Газпромбанк Инвестиции"
Бумаги ПАО "МТС" останутся одной из наиболее привлекательных дивидендных историй на российском фондовом рынке, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиций". Действие текущей дивидендной политики эмитента завершается в текущем году, в связи с чем он приступил к подготовке ее новой редакции,...    читать дальше
.
01 июля 2026 года 15:49
"Т-Инвестиции" открыли торговую идею "Лонг в акциях ДОМ.РФ"
"Т-Инвестиции" открыли торговую идею "Лонг в акциях ДОМ.РФ" после публикации компанией сильных результатов за пять месяцев 2026 года, говорится в обзоре брокера. Прогнозируемая доходность - 5-7%, горизонт инвестирования - 1 месяц. Аналитики констатируют, что в бумагах эмитента самая сильная...    читать дальше
.
01 июля 2026 года 15:29
Рубль днем перешел к повышению, корректируется вверх в паре с юанем на нейтральном новостном фоне и после сильного падения накануне
Москва. 1 июля. Китайский юань развернулся вниз и активно дешевеет на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду. Рубль корректируется вверх на нейтральном новостном фоне и после сильного падения во вторник. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,475 руб., что на 14,4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
01 июля 2026 года 15:13
"АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 473,99 руб. и 463,66 руб. за штуку соответственно, сообщается в комментарии аналитиков. Акции эмитента с начала мая снизились в цене заметно...    читать дальше
.
01 июля 2026 года 14:34
"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций American Airlines
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций American Airlines Group с прогнозной стоимостью на уровне $12 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. Эмитент по-прежнему сталкивается со структурными и рыночными вызовами, которые ограничивают краткосрочный...    читать дальше
.
01 июля 2026 года 14:05
"Финам" повысил рейтинг акций Совкомфлота до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций "Совкомфлота" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 90,74 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 17,7%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Эксперт отмечает, что с пиков 2026 года цена бумаги снизилась почти на 18% на...    читать дальше
.
01 июля 2026 года 13:30
Инвестбанк "Синара" подтверждает прогноз ставки ЦБ РФ на уровне 13% на конец 2026г
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает прогноз ключевой ставки Банка России на уровне 13% годовых на конец текущего года, сообщается в комментарии главного экономиста Сергея Коныгина. Последние комментарии регулятора не дают надежд на значительное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) во...    читать дальше
.
01 июля 2026 года 12:57
"Финам" понизил прогнозные цены "обычки" и "префов" Сургутнефтегаза, сохранил рейтинг "покупать"
"Финам" понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" c 29,2 рубля до 24,6 рубля на горизонте года (что предполагает потенциал роста 47,3% от текущего уровня), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Понижение целевой цены связано...    читать дальше
.
01 июля 2026 года 12:24
Рубль может ослабнуть до 95 руб./$1 к концу 2027г - Альфа-банк
Альфа-банк сохраняет прогноз курса валютной пары доллар/рубль на уровне 87 руб./$1 к концу 2026 года, рубля к юаню - на уровне 12,6 руб. за юань, а к концу 2027 года ожидается движение к отметке 95 руб./$1, говорится в материале аналитиков. Эксперт сохраняют ожидания по ослаблению российской...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.