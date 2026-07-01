Фондовые индексы США выросли во вторник, Dow Jones обновил рекорд. Фондовые индексы Японии и материкового Китая растут в среду. Цены на нефть растут утром в среду, Brent торгуется у $73,2 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги вторника ростом, при этом по итогам квартала S&P 500 и Nasdaq показали самый сильный подъем с 2020 года, Dow Jones - с 2022 года.

Позитивным фактором для рынка стал оптимизм в отношении перспектив урегулирования ближневосточного конфликта перед новым раундом переговоров между США и Ираном.

Между тем стабилизация цен на нефть вблизи минимумов с конца февраля способствовала снижению опасений относительно ускорения инфляции и повышения процентных ставок Федрезервом.

В среду инвесторы будут оценивать выступление главы Федеральной резервной системы Кевина Уорша на ежегодном форуме Европейского центрального банка в португальском городе Синтра.

Как показали опубликованные во вторник данные, количество открытых вакансий в США в мае выросло на 9 тыс. относительно предыдущего месяца и составило максимальные с мая 2024 года 7,594 млн. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал 7,3 млн.

Позднее на этой неделе будет обнародован июньский отчет о состоянии рынка труда США.

В тройку лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500 вошли Sandisk (+10,9%), Axon Enterprise (+9,8%) и Vertiv Holdings (+9,1%).

Наибольшее падение в S&P 500 продемонстрировал REIT (инвестиционный траст недвижимости) Digital Realty (-5,8%), сообщивший ранее о покупке доли в трех центрах обработки данных за $3,5 млрд.

Бумаги Advanced Micro Devices (SPB: AMD) подорожали на 7,7%, Marvell Technology - на 7,3%, ON Semiconductor - на 6,7%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 6%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2,7%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 2,6%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 1,4%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,2%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,1%. Капитализация SpaceX увеличилась на 4,1%, Tesla (SPB: TSLA) - на 2,1%.

Акции производителя беспилотников AeroVironment подскочили в цене на 18,8% на сильных квартальных результатах.

ИТ-компания Concentrix, специализирующаяся на автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, потеряла 11,2% рыночной стоимости после ухудшения годового прогноза выручки и скорректированной прибыли.

Стоимость бумаг Morgan Stanley (SPB: MS) снизилась на 1,3%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 0,9%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 1,8%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 1,6%. Ранее брокерская фирма Oppenheimer ухудшила рейтинг крупнейших американских банков, отметив, что их высокая оценка оставляет мало возможностей для дальнейшего роста.

Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,26% - до 52319,2 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 0,79% - до 7499,36 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 1,52% и закрылся на отметке 26213,72 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду не показывают единой тенденции.

Японский Nikkei 225 к 8:42 МСК увеличился на 0,9% благодаря подъему технологического сектора. Индекс растет третью сессию подряд.

"На рынке лидируют покупки акций компаний, связанных с производством чипов, - говорится в сообщении Tokai Tokyo Intelligence Laboratory. - Однако днем ранее индекс показал резкий рост при открытии, но потом быстро растерял импульс, поэтому инвесторам следует сохранять осторожность в отношении краткосрочного перегрева и фиксации прибыли".

Подъем демонстрируют котировки акций таких технологических компаний, как Sumco Corp. (+17%), Screen Holdings (+9,1%), Socionext Inc. (+7%), Renesas Electronics Corp. (+6,2%), Murata Manufacturing (+6,1%), Tokyo Electron (+2,5%).

Стоимость автопроизводителя Nissan выросла на 1,7%, тогда как Honda - снизилась на 1%.

Цена акций J.Front Retailing упала на 8,5% из-за слабой квартальной отчетности.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний обрабатывающей промышленности, во втором квартале вырос до 22 пунктов с 17 пунктов в предыдущие три месяца, сообщил Банк Японии. Значение индикатора достигло максимума более чем за восемь лет (с первого квартала 2018 года). Результат стал неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали снижения до 16 пунктов, по данным опросов Trading Economics и Reuters. Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто придерживается иного мнения.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК вырос на 0,5%. Гонконгская фондовая биржа закрыта в связи с государственным праздником.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:38 МСК упал более чем на 2%.

Цена акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics снизилась на 5,1%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 2,6%, автомобильной Hyundai Motor - на 2%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,6%.

Лидером падения выступают акции производителя алюминия Alcoa, подешевевшие на 6,9%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 1,3%, тогда как конкурирующей Rio Tinto уменьшилась на 0,5%.

Нефть умеренно дорожает утром в среду, инвесторы следят за переговорами в Дохе и оценивают другие новости.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 мск составляет $73,23 за баррель, что на $0,28 (0,38%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник они подешевели на $0,96 (1,3%), до $72,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $0,26 (0,37%), до $69,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $1,25 (1,77%), до $69,50 за баррель.

За весь второй квартал Brent подешевела примерно на $45 за баррель - максимально с кризисного 2008 года. WTI потеряла в цене порядка $31 за баррель, показав худшую динамику с пандемийного 2020 года.

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер во вторник на встрече в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом аль-Тани подтвердили, что США намерены продолжать переговоры с Ираном для достижения всеобъемлющего соглашения, сообщили в МИД Катара.

Отмечается, что в ходе встречи Уиткофф и Кушнер обсудили с аль-Тани ход американо-иранских переговоров, "усилия, направленные на укрепление безопасности и стабильности в регионе посредством диалога и дипломатии", а также прекращение огня в Ливане.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Катар во вторник. В МИД этой стране уточнили, что переговоров на высоком уровне между представителями США и Ирана в Дохе не планируется. Позже телеканал "Аль-Арабийя" информировал, что переговоры американской и иранской делегаций в катарской столице могут пройти в среду, но они будут непрямыми.

Между тем квоты по добыче нефти семи стран ОПЕК+ с июля вырастут на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с), общая квота альянса на июль составит 35,83 млн б/с без учета компенсаций со стороны нарушителей сделки. По итогам последнего заседания в начале июня министры этих стран решили также, что период компенсаций ранее недосокращенной добычи будет продлен до конца 2026 года.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), согласно которым резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились примерно на 6,07 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 4,1 млн баррелей, отмечает Trading Economics. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам нефти в США будут обнародованы в 17:30 мск в среду.