Рубль днем перешел к повышению, корректируется вверх в паре с юанем на нейтральном новостном фоне и после сильного падения накануне

Москва. 1 июля. Китайский юань развернулся вниз и активно дешевеет на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду. Рубль корректируется вверх на нейтральном новостном фоне и после сильного падения во вторник. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,475 руб., что на 14,4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 1,35 рубля относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,05 руб./$1, контракт EURRUBF упал на 1,67 рубля, до 89,14 руб./EUR1.

С учетом анонсированного Минфином РФ объема покупок валюты в рамках бюджетного правила с 5 июня по 6 июля (9,91 млрд рублей в день) Банк России с 1 по 6 июля будет осуществлять суммарную покупку валюты в объеме 9,34 млрд рублей в день.

Альфа-банк сохраняет прогноз курса валютной пары доллар/рубль на уровне 87 руб./$1 к концу 2026 года, рубля к юаню - на уровне 12,6 руб. за юань, а к концу 2027 года ожидается движение к отметке 95 руб./$1, говорится в материале аналитиков банка. Эксперты сохраняют ожидания по ослаблению российской валюты во втором полугодии 2026 года. В пользу такого взгляда, по их мнению, есть несколько факторов.

Во-первых, с 1 июля ЦБ РФ значительно сократит продажи валюты в рамках операций прошлых периодов, что снизит объем предложения валюты. Во-вторых, снижение профицита внешней торговли в условиях роста импорта топлива будет фактором роста спроса на валюту со стороны импортеров.

Кроме того, ужесточение денежно-кредитной политики в развитых странах снижает поддержку курса через сужение дифференциала процентных ставок. И наконец, индекс DXY находится на максимальных уровнях с мая 2025 года, а курс евро к доллару ушел на уровень 1,14 впервые с августа 2025 года; также идет рост доходности 10-летних казначейских облигаций США, которая сейчас находится на уровне 4,5%.

"Таким образом, мы сохраняем прогноз по курсу рубля на уровне 87 руб./$1 на конец текущего года, курс рубля к юаню составит 12,6 руб., а к концу 2027 года мы ожидаем движения рубля к отметке 95 руб./$1", - пишут аналитики Альфа-банка.

Котировки нефти усилили снижение днем в среду, инвесторы следят за переговорами в Дохе и оценивают другие новости.

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер во вторник на встрече в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом аль-Тани подтвердили, что США намерены продолжать переговоры с Ираном для достижения всеобъемлющего соглашения, сообщили в МИД Катара.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $72,27 за баррель, что на 0,93% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,53%, до $69,12 за баррель.

За второй квартал Brent подешевела примерно на $45 за баррель - максимально с кризисного 2008 года. WTI потеряла в цене порядка $31 за баррель, показав худшую динамику с пандемийного 2020 года.

Квоты по добыче нефти семи стран ОПЕК+ с июля вырастут на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с), общая квота альянса на июль составит 35,83 млн б/с без учета компенсаций со стороны нарушителей сделки. По итогам последнего заседания в начале июня министры этих стран решили также, что период компенсаций ранее недосокращенной добычи будет продлен до конца 2026 года.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), согласно которым резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились примерно на 6,07 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 4,1 млн баррелей, отмечает Trading Economics. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам нефти в США будут обнародованы в 17:30 мск в среду.