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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций American Airlines
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01 июля 2026 года 14:34
"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций American Airlines
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций American Airlines Group с прогнозной стоимостью на уровне $12 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. Эмитент по-прежнему сталкивается со структурными и рыночными вызовами, которые ограничивают краткосрочный потенциал акций, констатируют эксперты. Одной из ключевых проблем остается высокая долговая нагрузка по меркам "большой тройки", отмечают они. Операционная рентабельность также ниже среднеотраслевых значений, что вместе с высокими затратами и относительно слабыми темпами восстановления доходов ограничивает способность генерировать устойчивый свободный денежный поток, указывают аналитики инвесткомпании. При этом мультипликатор Цена/Прибыль (P/E) находится выше медианных значений. "Сохраняем "негативный" взгляд на акции компании на горизонте двенадцати месяцев и подтверждаем целевую цену на уровне $12", - пишут аналитики "БКС МИ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-AMERICAN/AIRLINES-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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