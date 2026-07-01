"Финам" понизил прогнозные цены "обычки" и "префов" Сургутнефтегаза, сохранил рейтинг "покупать"

"Финам" понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" c 29,2 рубля до 24,6 рубля на горизонте года (что предполагает потенциал роста 47,3% от текущего уровня), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Понижение целевой цены связано с общей слабостью сектора из-за геополитики, ударов по НПЗ и снижением цен на нефть марки Urals, указывает эксперт .

Также инвесткомпания понизила прогнозную стоимость привилегированных акций эмитента с 55 рублей до 54,2 рубля (что предполагает потенциал роста 33,2% от текущего уровня), сохранив рейтинг "покупать".

Небольшое снижение целевой цены вызвано более крепким, чем ожидалось, рублем, отмечает Кауфман.

"Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших нефтяных компаний в Российской Федерации. Основные направления деятельности - нефтегазодобыча, нефтепереработка и розничная реализация топлива. Ключевые активы и месторождения расположены в Западной Сибири. Крупнейшим нефтеперерабатывающим активом компании является Киришский НПЗ.

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