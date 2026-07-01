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01 июля 2026 года 10:34

Рубль утром немного опускается в паре с юанем на фоне перешедшей к снижению нефти

Москва. 1 июля. Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль немного дешевеет на фоне перешедшей к снижению нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,6425 руб. (+2,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,93 коп. выше уровня действующего официального курса.

С учетом анонсированного Минфином РФ объема покупок валюты в рамках бюджетного правила с 5 июня по 6 июля (9,91 млрд рублей в день) Банк России с 1 по 6 июля будет осуществлять суммарную покупку валюты в объеме 9,34 млрд рублей в день.

"На этой неделе стало известно, что Банк России во II полугодии 2026 года будет проводить операции с валютой исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на продажи в размере 0,58 млрд руб. в день. Эта сумма рассчитана исходя из объема чистого инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы в рублях в I полугодии 2026 года в размере 74,8 млрд рублей. Таким образом, с июля ежедневный объем предложения валюты от ЦБ на рынке сократится на 4,04 млрд руб. Если на рынок выходит меньше дополнительного предложения валюты со стороны Центробанка, то для рубля это умеренно негативный фактор на вторую половину года. Также Банк России сообщил, что с 1 по 6 июля он будет покупать валюту в объеме 9,34 млрд руб. в день с учетом анонсированного Минфином России объема покупок валюты в рамках бюджетного правила на период с 5 июня по 6 июля 2026 года. Эти выросшие объемы покупок могут создать дефицит валюты на рынке в начале июля, что негативно скажется на курсе рубля", - отмечает аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Котировки нефти перешли к слабому снижению утром в среду, инвесторы следят за переговорами в Дохе и оценивают другие новости.

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер во вторник на встрече в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом аль-Тани подтвердили, что США намерены продолжать переговоры с Ираном для достижения всеобъемлющего соглашения, сообщили в МИД Катара.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $72,99 за баррель, что на 0,05% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,1%, до $69,44 за баррель.

За второй квартал Brent подешевела примерно на $45 за баррель - максимально с кризисного 2008 года. WTI потеряла в цене порядка $31 за баррель, показав худшую динамику с пандемийного 2020 года.

Квоты по добыче нефти семи стран ОПЕК+ с июля вырастут на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с), общая квота альянса на июль составит 35,83 млн б/с без учета компенсаций со стороны нарушителей сделки. По итогам последнего заседания в начале июня министры этих стран решили также, что период компенсаций ранее недосокращенной добычи будет продлен до конца 2026 года.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), согласно которым резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились примерно на 6,07 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 4,1 млн баррелей, отмечает Trading Economics. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам нефти в США будут обнародованы в 17:30 мск в среду.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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