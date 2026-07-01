Рубль может ослабнуть до 95 руб./$1 к концу 2027г - Альфа-банк

Альфа-банк сохраняет прогноз курса валютной пары доллар/рубль на уровне 87 руб./$1 к концу 2026 года, рубля к юаню - на уровне 12,6 руб. за юань, а к концу 2027 года ожидается движение к отметке 95 руб./$1, говорится в материале аналитиков.

Эксперт сохраняют ожидания по ослаблению российской валюты во втором полугодии 2026 года.

В пользу такого взгляда, по их мнению есть несколько факторов:

- С 1 июля ЦБ РФ значительно сократит продажи валюты в рамках операций прошлых периодов, что снизит объем предложения валюты.

- Снижение профицита внешней торговли в условиях роста импорта топлива будет фактором роста спроса на валюту со стороны импортеров.

- Ужесточение денежно-кредитной политики в развитых странах снижает поддержку курса через сужение дифференциала процентных ставок.

- Индекс DXY находится на максимальных уровнях с мая 2025 года, а курс евро к доллару ушел на уровень 1,14 впервые с августа 2025 года; также идет рост доходности 10-летних казначейских облигаций США, которые сейчас находятся на уровне 4,5%.

"Таким образом, мы сохраняем прогноз по курсу рубля на уровне 87 руб./$1 на конец текущего года, курс рубля к юаню составит 12,6 руб., а к концу 2027 года мы ожидаем движения рубля к отметке 95 руб./$1", - пишут аналитики Альфа-банка.

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