Инвесторам стоит обратить внимание на акции Сбербанка, ВТБ, МТС и Транснефти в июле - ПСБ

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Сбербанка, ВТБ, ПАО "МТС" и "Транснефти" в июле, считают аналитики банка ПСБ.

"При текущей ситуации на рынке отдаем предпочтение компаниям с понятным бизнесом, сильным денежным потоком и защищенной дивдоходностью. В июле выбираем Сбербанк, ВТБ, МТС и "Транснефть". При оценке скорости закрытия дивидендного "гэпа" исходим из сценария отсутствия новых конъюнктурных шоков, способных повлиять на динамику российского фондового рынка", - пишут эксперты в обзоре.

"МТС платит 35 рублей на акцию (доходность - около 15,9%), дата отсечки - 9 июля. Сделка по продаже 49,9% башенного бизнеса за 21,7 млрд рублей помогла убрать с баланса 80 млрд рублей долга, что снизит процентные расходы. По нашим оценкам, на закрытие "гэпа" уйдет около двух месяцев", - отмечают в ПСБ.

"Транснефть" может выплатить около 201 рубля на привилегированную акцию (доходность - 13-14,5%), ожидаемая отсечка - 17 июля. Бизнес монополиста защищен индексацией тарифов, но общие опасения рынка по поводу замедления чистой прибыли не дадут цене акций восстановиться мгновенно. На закрытие "дивгэпа" потребуется от полутора до трех месяцев", - указывают аналитики.

Сбербанк закроет реестр 20 июля с рекордной выплатой 37,64 рубля на акцию (доходность - около 12,15%). Благодаря стабильной сверхприбыли и массовому реинвестированию дивидендов рынком, этот "гэп" имеет шансы закрыться за один-полтора месяца, полагают эксперты ПСБ.

ВТБ закрывает реестр также 20 июля и выплатит 9,71 рубля на акцию (доходность составит примерно 12,9%). На выплаты пойдет лишь 25% прибыли. Одновременно банк объявил допэмиссию в объеме до 49% от текущего капитала, что размывает доли миноритариев и давит на котировки. Восстановление акций после отсечки может занять от двух до трех месяцев, считают аналитики.

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