Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Системы

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО АФК "Система", сообщается в материале старшего аналитика Константина Белова.

АФК получила 320 млрд рублей в качестве "инвестиционного ресурса" для погашения корпоративного долга и публичных обязательств, говорится в комментарии первого вице-президента корпорации Ильи Филатова к сообщению компании на ленте раскрытия информации.

"Полученный в рамках сделки дополнительный инвестиционный ресурс будет также направлен на развитие текущего портфеля активов и новые перспективные проекты", - отметил Филатов.

При этом "Система" выдает в залог "ценные бумаги в обеспечение исполнения денежных обязательства залогодателя по выданной независимой гарантии". О каких именно ценных бумагах идет речь, в сущфакте не раскрывается. Срок исполнения обязательств по сделке - до конца 2030 года.

Чистые финансовые обязательства корпоративного центра АФК на конец 1К26 составляли 383 млрд руб., отмечает эксперт инвестбанка.

Эмитент владеет 31,8% акциями МКПАО "Озон", текущая рыночная стоимость которых составляет примерно 226 млрд руб.

"Привлечение средств позволит АФК "Система" упростить обслуживание долга в условиях сохраняющихся высоких ставок, поэтому мы считаем падение котировок акций после публикации новости необоснованным и подтверждаем рейтинг "покупать" по бумаге", - пишет Белов.

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