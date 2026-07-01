Инерция к ослаблению рубля сохранится в среду - ПСБ

Инерция к ослаблению рубля сохранится и на торгах в среду, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

Рубль вернулся к ослаблению во вторник, обороты несколько снизились на фоне сокращения предложения от экспортеров, естественного после завершения налоговых выплат, констатирует эксперт.

Спрос со стороны спекулятивного капитала оставался высоким, отражая крепнущие ожидания инвесторов по ограниченному предложению валюты экспортерами на фоне подешевевшей нефти и высокого внутреннего спроса на топливо, а также ослабления поддержки российской валюте со стороны Минфина и Банка России в июле, отмечает Локтюхов.

Негатив рублю добавляет и безыдейность долгового рынка, обращает внимание аналитик ПСБ.

"Курсы валют в среду постараются пойти выше. Ближайшей целью роста юаня видим зону 11,8-12 руб., доллара - 80-82 руб." - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.