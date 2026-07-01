Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 1 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе возросших опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения ДКП, с одной стороны, и желания некоторых участников рынка прикупить сильно подешевевшие облигации, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп после недавних консультаций с главой Пентагона Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном решил продолжать переговоры с Ираном, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Согласно публикации, в ходе этих консультаций обсуждалась возможность возобновления американских ударов по Ирану, однако Трамп "решил пока придерживаться дипломатических переговоров".

"Хотя окончательного решения не принято, Трамп сказал помощникам, что, по его мнению, еще один раунд полномасштабных атак может сорвать дипломатию и навредить шансам Вашингтона в итоге демонтировать ядерную программу Ирана", - пишет издание. По данным газеты, президент сообщил помощникам, что не возражает, если переговоры с Тегераном затянутся дольше установленного для ядерной сделки крайнего срока - 18 августа.

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер во вторник на встрече в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани подтвердили, что США намерены продолжать переговоры с Ираном для достижения всеобъемлющего соглашения, сообщили в МИД Катара.

"Два американских посланника выразили признательность Соединенных Штатов за роль Государства Катар в партнерстве с Исламской Республикой Пакистан в содействии ведению переговоров (Вашингтона и Тегерана - ИФ), подчеркнув приверженность Соединенных Штатов продолжению переговорного процесса и поддержке дипломатических усилий, нацеленных на достижение всеобъемлющего соглашения", - говорится в заявлении катарского МИД, опубликованном в соцсети X.

Окончательное решение спорных вопросов с Ираном потребует больших усилий, однако в итоге это может принести хорошие результаты, заявил во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Думаю, в итоге мы окажемся в хорошем положении, однако предстоит проделать еще много работы, причем не только за столом переговоров", - сказал он на подкасте у журналиста Майкла Ноулза. Вэнс напомнил, что одна из главных задач США - "добиться подлежащей верификации денуклеаризации на всей территории Ирана".

Кроме того, вице-президент подчеркнул, что для полного восстановления нефтяного рынка после недавней приостановки движения судов через Ормузский пролив потребуется время. "Пролив открыт, через него поставляют все больше нефти. Однажды мы увидим, что поставки нефти превысят показатели, которые были до конфликта с Ираном", - заявил Вэнс. "Но нужно некоторое время для того, чтобы мировая нефтяная отрасль восстановилась", - добавил он.

В Тегеране не намерены отказываться от права определять условия движения судов через Ормузский пролив, заявил во вторник спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. "Иран никогда не откажется от права управлять транзитом через Ормузский пролив", - цитируют его иранские СМИ. Галибаф подчеркнул, что Иран, согласно подписанному с США меморандуму, ранее летом согласился сделать движение судов через пролив бесплатным, но только на 60 дней.

Условия, по которым суда смогут в дальнейшем следовать через Ормузский пролив, - один из центральных нерешенных вопросов на переговорах Тегерана и Вашингтона. Иран настаивает, что может тем или иным образом взимать плату с судов. США выступают против такого варианта.

Американские фондовые индексы завершили торги вторника ростом, при этом по итогам квартала S&P 500 и Nasdaq показали самый сильный подъем с 2020 года, Dow Jones - с 2022 года. Позитивным фактором для рынка стал оптимизм в отношении перспектив урегулирования ближневосточного конфликта перед новым раундом переговоров между США и Ираном. Между тем стабилизация цен на нефть вблизи минимумов с конца февраля способствовала снижению опасений относительно ускорения инфляции и повышения процентных ставок Федрезервом.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду не показывают единой тенденции. Японский Nikkei 225 к 8:42 МСК увеличился на 0,9% благодаря подъему технологического сектора. Индекс растет третью сессию подряд. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК вырос на 0,5%. Гонконгская фондовая биржа закрыта в связи с государственным праздником. Южнокорейский индекс Kospi к 8:38 МСК упал более чем на 2%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,6%.

В свою очередь нефть слегка дорожает утром в среду, инвесторы следят за переговорами в Дохе и оценивают другие новости. Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $73,06 за баррель, что на 0,15% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник они подешевели на 1,3%, до $72,95 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялись в цене к этому времени на 0,09%, до $69,56 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на 1,77%, до $69,50 за баррель.

За весь второй квартал Brent подешевела примерно на $45 за баррель - максимально с кризисного 2008 года. WTI потеряла в цене порядка $31 за баррель, показав худшую динамику с пандемийного 2020 года.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), согласно которым резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились примерно на 6,07 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 4,1 млн баррелей. Официальные данные по запасам нефти в США будут обнародованы в 17:30 мск в среду.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 2,6 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 53,562 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,126 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 июня увеличился на 0,11% и составил 120,37 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,15%, поднявшись до 1300,52 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Славнефть-001Р-02" (+1,07%), "АФК Система-1Р-11" (+0,6%), "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,52%) и "РЖД-28" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,7%), "Славнефть-001Р-03" (-0,42%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) доразместила выпуск облигаций серии 002Р-14 в объеме 1,5 млрд рублей. Сбор заявок в рамках доразмещения объемом до 2 млрд рублей прошел 26 июня. Цена доразмещения составила 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Срок до погашения - 4,8 года, срок до оферты - 1,9 года (дата оферты - 24 мая 2028 года). Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Основной выпуск на 10 млрд рублей был размещен в начале июня по ставке ежемесячного купона на уровне 17,5% годовых до оферты.

ООО "РДВ Технолоджи" завершило размещение облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 4,5 года заявленным объемом 250 млн рублей, реализовав 22,6% займа на 56,4 млн рублей. Компания начала размещение выпуска 23 октября 2025 года. Ставки квартальных купонов установлены на уровне 25% годовых на первый год обращения (первые 4 купона) и 24% годовых на второй год обращения (5-8-й купоны), объявлена оферта через два года. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 9-го купона.

ООО "Облачные технологии" (провайдер облачных услуг и ИИ-решений, работает под брендом Cloud.ru, ранее - SberCloud) установило финальный ориентир ставки купона двухлетних дебютных облигаций на уровне 14,2% годовых и зафиксировало объем размещения на уровне 10 млрд рублей. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 15,16% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 30 июня. Техразмещение запланировано на 3 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Заем будет размещаться в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в апреле текущего года. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Первоуральскбанк установил ставку купона 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 400 млн рублей на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено равномерное амортизационное погашение, начиная с 6-го купона. Сбор заявок на выпуск прошел 30 июня. Техразмещение запланировано на 3 июля.

АО "Симпл солюшнз кэпитл" выкупила по оферте 26 тыс. 471 облигацию серии 001P-01 по цене 93% от номинала, или 5,3% займа. Выпуск 10-летних бондов с 3-летней офертой объемом 500 млн рублей был размещен в июне 2024 года. По выпуску предусмотрены ежемесячные переменные купоны, спред к ключевой ставке ЦБ (значение которой берется на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купона) установлен в размере 3% годовых.

ООО "Солид-лизинг" выкупило по оферте 10 тыс. 49 облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала или 2,5% займа. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 400 млн рублей в январе 2022 года. Ставки 1-14-го квартальных купонов установлены на уровне 14,5% годовых, ставки 15-18-го купонов - на уровне 26% годовых, 19-20-го купонов - 19% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение, начиная с сентября 2022 года. В результате объем выпуска в обращении на текущий момент составляет 80 млн рублей.

АО "Нэппи Клаб" утвердило план реструктуризации 3-летнего дефолтного выпуска облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. План реструктуризации долга предполагает увеличение срока обращения бумаг до декабря 2029 года и ежемесячные выплаты. Компания готова начать ежемесячную выплату купонного дохода с сентября 2026 года, каждый год повышая процентную ставку: в 2026 году она составит 15%, в 2027 году - 16%, в 2028 году - 18% и в 2029 году - 20%. При согласовании с инвесторами этой структуры доходность к погашению составит 25,6% годовых. "Нэппи Клаб" произведет частичное погашение тела долга: по 2% (20 руб. на облигацию) с января 2027 года по октябрь 2028 года, по 4% (40 руб. на облигацию) - в ноябре-декабре 2028 года и весь 2029 год. В рамках новации компания сформирует фонд, включающий недополученный доход (купоны за время дефолта), обязательства по уплате "штрафных" процентов, предписанные Гражданским кодексом, "штрафные" проценты (в размере ключевой ставки ЦБ) на невыплаченные купоны. Общая сумма этого долга будет разбита на 40 выплат по 2,5%. На 1 облигацию к погашению будет выплачено 136,8 руб. (по 3,42 руб. ежемесячно). Компания разместила 3-летний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей в сентябре 2024 года по ставке ежемесячного купона 25,25% годовых до погашения. С февраля 2026 года "Нэппи Клаб" допустил по нему серию дефолтов. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.