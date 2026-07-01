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Главная / Мнения аналитиков / Устойчивое движение вверх на рынке акций РФ возможно после июльских дивотсечек - "Цифра брокер"
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01 июля 2026 года 09:40
Устойчивое движение вверх на рынке акций РФ возможно после июльских дивотсечек - "Цифра брокер"
Возобновление устойчивого движения вверх на российском рынке акций может сформироваться после прохождения масштабных дивидендных отсечек в июле, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Фондовый рынок завершил основную торговую сессию вторника в небольшом минусе, так и не сумев закрепиться выше психологической отметки в 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, констатируют эксперты. В фокусе внимания инвесторов остается жесткая риторика ЦБ РФ и ожидания по инфляции. "Полагаем, что широкий рынок может предпринимать попытки восстановления после распродаж постфактум июньского заседания Банка России. Тем не менее мы считаем, что возобновление устойчивой траектории к росту может сформироваться после прохождения масштабных дивидендных отсечек в июле", - пишут аналитики в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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