Рубль сильно упал в паре с юанем в последнюю торговую сессию июня

Москва. 30 июня. Китайский юань существенно укрепился на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль заметно упал на последней торговой сессии июня. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,619 руб., что на 24,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 1 июля на 51,57 копейки, до 78,2696 руб./$1, и увеличил курс евро на 62,71 копейки, до 89,2743 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"После технической передышки понедельника инвалюты сегодня снова начали уверенно дорожать. Предложение экспортной выручки за счет высоких весенних цен на нефть, вероятно, уже на своем пике либо уже сокращается, в то время как спрос на валюту сезонно увеличивается, в том числе у импортеров и домохозяйств. С завтрашнего дня ЦБ РФ уменьшит объем продаж валюты в рамках зеркалирования операций ФНБ до 0,58 млрд руб. в день с 4,62 млрд руб. в первом полугодии. Сдержанный негатив для рубля. В конце этой недели Минфин сообщит объем покупок валюты по бюджетному правилу на июль, ожидаем сохранения на уровне 200 млрд руб. Прогнозируем курс рубля к доллару в течение июля в диапазоне 75-80 руб., к юаню - 11,2-11,8 руб. Краткосрочный взгляд - 77-79 руб. и 11,4-11,7 руб. соответственно", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

"Повышения волатильности с новыми попытками роста валютных курсов можно ожидать во второй половине недели (по мере приближения к дате объявления Минфином параметров операций по бюджетному правилу (3 июля) и уменьшения Банком России объемов продаж валюты (с 4,62 млрд до 0,58 млрд руб.)", - полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Планы по заметному сокращению продаж валюты Банком России не удивили, а, наоборот, помогли ему в моменте скорректироваться после пятничного ослабления. С учетом того, что более низкие продажи ЦБ начнет проводить лишь в среду, курс пока может остаться вблизи 11,40-11,55 руб./юань", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB). Также эксперты отмечают, что в целом риски временного роста цены нефти Brent в сторону $75 за баррель пока сохраняются.

Нефть дешевеет вечером во вторник. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск торгуются по $73,01 за баррель, что на 0,21% ниже закрытия предыдущих торгов. Контракты на WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,34%, до $69,8 за баррель.

Цены на обе марки нефти близки к уровням, на которых находились до начала военного конфликта на Ближнем Востоке, и по итогам последних трех месяцев могут показать самое большое квартальное падение с 2020 года, отмечает Reuters. С начала квартала фьючерсы на Brent и WTI с ближайшей датой поставки подешевели примерно на 38% и 30% соответственно.

Участники рынка оценивают перспективы урегулирования ближневосточного конфликта перед новым раундом переговоров между США и Ираном.

Банк России во вторник, 30 июня, в рамках аукциона недельного репо разместил 5,39 трлн рублей (при лимите 5,39 трлн рублей и спросе 7,477 трлн рублей) в среднем по ставке 14,26% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 23 июня, ЦБ разместил 4,13 трлн рублей (при лимите 4,135 трлн рублей и спросе 6,307 трлн рублей) в среднем по ставке 14,29% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 30 июня, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник выросла на 17 базисных пунктов - до 14,27% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц не изменились относительно предыдущего торгового дня и во вторник осталась на отметке 14,09% годовых, версии RUONIA на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 1 базисный пункт - до 14,54% и 15,38% годовых соответственно.