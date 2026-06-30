Freedom Global подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 340 руб

Freedom Global подтверждает прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка на уровне 340 руб., рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Натальи Мильчаковой.

Эмитент во вторник провел годовое общее собрание акционеров, главным решением которого стало одобрение рекомендации о выплате в виде дивиденда за 2025 год 37,64 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию с доходностью 12,2% в текущих ценах.

Это высокий показатель дивидендной доходности и для банковского сектора, и в целом для российских "голубых фишек", отражающий сильные финансовые результаты, отмечает эксперт инвесткомпании.

Она также обращает внимание, что в общей сложности на дивиденды по итогам 2025 года Сбербанк направил рекордную долю прибыли по МСФО - 850,2 млрд руб.

"Мы прогнозируем чистую прибыль Сбербанка по итогам 2026 года по МСФО в диапазоне 1,84-1,86 трлн руб., поэтому дивиденд за период может быть повышен на 8-9%. Подтверждаем нашу целевую цену по обыкновенной акции на уровне 340 руб., рейтинг - "держать", - пишет Мильчакова в обзоре.

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