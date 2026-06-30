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30 июня 2026 года 18:32
"Финам" понизил рейтинг акций Vertex Pharmaceuticals до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Vertex Pharmaceuticals с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $522 за штуку, что предполагает потенциал роста 4,5%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Бумаги эмитента за период с последнего обновления инвестиционной идеи (20 мая), менее чем за полтора месяца, принесли доходность в размере 15%, констатирует эксперт. Поводами для энтузиазма инвесторов стали новости по части R&D - были опубликованы сильные промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний генной терапии Casgevy для детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет, страдающих тяжелой серповидноклеточной анемией и зависимой от переливания крови бета-талассемией, отмечает Саидова. Это подтвердило долгосрочный потенциал технологии CRISPR. Также неплохо продвигается неопиоидный обезболивающий препарат Journavx, способный диверсифицировать выручку Vertex за пределы редких заболеваний, обращает внимание аналитик "Финама". "На данном этапе после фазы динамичного роста Vertex уже не выглядит столь недооцененной с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом лишь 4,5% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM)", - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании. Vertex Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на препаратах для лечения муковисцидоза и наследственных болезней крови. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-VERTEX/PHARMACEUTICALS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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