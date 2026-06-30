Рубль активно дешевеет в паре с юанем в последнюю торговую сессию июня

Москва. 30 июня. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже в ходе дневной сессии во вторник, рубль активно снижается в ходе последней торговой сессии июня. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,539 руб., что на 16,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 28 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,52 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 40 копеек, до 89,74 руб./EUR1.

Торговый диапазон 11-11,5 руб. за юань останется актуальным для валютной пары юань/рубль во вторник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Валюты могут инерционно остаться под остаточным давлением продаж, но в целом полагаем, что в последний день июня курсы юаня и доллара продолжат проторговывать наши текущие целевые диапазоны (11-11,5 руб. за юань и 75-80 руб./$1 соответственно), - пишет эксперт в комментарии. - Повышения волатильности с новыми попытками роста валютных курсов можно ожидать во второй половине недели (по мере приближения к дате объявления Минфином параметров операций по бюджетному правилу (3 июля) и уменьшения Банком России объемов продаж валюты (с 44,62 до 0,58 млрд руб.)".

Курс валютной пары юань/рубль может остаться вблизи уровней 11,40-11,55 руб. за юань на торгах во вторник, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в понедельник значимо укрепился. Планы по заметному сокращению продаж валюты Банком России не удивили, а наоборот, помогли ему в моменте скорректироваться после пятничного ослабления. С учетом того, что более низкие продажи ЦБ начнет проводить лишь в среду, курс пока может остаться вблизи 11,40-11,55 руб./юань", - говорится в комментарии.

Также эксперты отмечают, что в целом риски временного роста цены нефти марки Brent в сторону $75 за баррель пока сохраняются.

Нефтяной рынок перешел к небольшому повышению днем во вторник, трейдеры ждут очередного раунда переговоров Ирана и США в Дохе и следят за ситуацией вокруг Ормузского пролива.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $73,25 за баррель, что на 0,22% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,49%, до $71,08 за баррель.

В минувшие выходные США и Иран вновь обменялись ударами, что показало хрупкость достигнутого ими перемирия. Позднее стало известно, что стороны договорились прекратить взаимные удары и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара Дохе во вторник.

Цены на нефть держатся у минимумов с конца февраля. В июне фьючерсы на Brent с ближайшей датой поставки подешевели на 21%, WTI - на 18%.

Банк России во вторник, 30 июня, в рамках аукциона недельного репо разместил 5,39 трлн рублей (при лимите 5,39 трлн рублей и спросе 7,477 трлн рублей) в среднем по ставке 14,26% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 23 июня, ЦБ разместил 4,13 трлн рублей (при лимите 4,135 трлн рублей и спросе 6,307 трлн рублей) в среднем по ставке 14,29% годовых.