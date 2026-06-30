Цена акций Comcast может продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Comcast могут продолжить рост в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Цена бумаг выросла в понедельник на 4,5% после объявления о планах выделить медиабизнес в отдельную публичную компанию NBCUniversal, отмечают эксперты. В нее перейдут Universal Studios, Peacock, NBC, Telemundo, Bravo, тематические парки и европейский медиахолдинг Sky, в то время как за Comcast сохранится телекоммуникационный бизнес - кабельное телевидение, широкополосный интернет и мобильное направление.

Выделение NBCUniversal устраняет эффект дисконта за структуру конгломерата и повышает стратегическую гибкость обеих компаний.

"Мы считаем, что новость в ближайшее время еще поддержит котировки акций Comcast", - пишут аналитики в комментарии.

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