"Т-Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Positive Technologies с целью 900 руб

"Т-Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции Positive Technologies с целью 900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования до 4 недель. Цена входа: 835 рублей, потенциальная доходность: около 8%, сообщается в материале аналитиков брокера.

"27 июля 2026 года компания опубликует результаты за второй квартал. Мы ожидаем сильных отгрузок и возможного перевыполнения прогноза. Дополнительную поддержку могут оказать смещение сезонности, развитие новых продуктов, повышение операционной эффективности и сохранение налоговых льгот для российского ПО, - указывает глава аналитики "Т-Инвестиций" по рынку акций Марьяна Лазаричева. - Акции Positive Technologies заметно скорректировались, и, на наш взгляд, значительная часть негативных факторов уже заложена в цену. Текущие уровни выглядят привлекательными для формирования позиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.