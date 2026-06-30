"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Северстали

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Северсталь" с прогнозной стоимостью на уровне 840 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Эмитент в 2027 году существенно сократит capex и cделает паузу в новых проектах, что поддержит свободный денежный поток (FCF) компании в 2027-2028 гг., сказал "Интерфаксу" начальник отдела по работе с инвесторами "Северстали" Никита Климантов.

"Нейтральная новость. Похожий сценарий уже заложен в нашу оценку и учтен в расчете целевой цены. Компания ранее отмечала, что пик программы капитальных затрат будет пройден в 2026 году, после чего капзатраты снизятся. Пик связан в том числе со строительством завода окатышей на 10 млн тонн в год (пуско-наладочные работы на заводе пройдут в 3К26), - пишут эксперты. - Мы сохраняем "нейтральный" взгляд на акции "Северстали". В спотовых ценах мультипликатор P/E находится на уровне 9,4х. С учетом наших прогнозов на горизонте двенадцати месяцев целевой P/E на 2027 год будет на уровне 8,8х против исторического 7,5х".

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