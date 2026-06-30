Freedom Global сохраняет рейтинг "держать" для акций Займера

Freedom Global сохраняет рейтинг "держать" для акций МФК "Займер" с прогнозной стоимостью на уровне 160 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Владимира Чернова.

По данным ЦБ РФ, доля микрозаймов с просрочкой больше девяноста дней в первом квартале 2026 года выросла до 33,8%, а объем таких долгов достиг 269 млрд руб.

Для рынка МФО это тревожный, но ожидаемый сигнал, потому что в 2025 году часть компаний активно наращивала выдачи более рискованным заемщикам, а теперь этот портфель начал генерировать просрочку, отмечает эксперт.

Кроме фактора высокой ставки, развитие тренда стимулирует то, что многие клиенты имеют высокую долговую нагрузку, привлекая микрозаймы не как "короткие" деньги "до зарплаты", а как способ закрыть старые обязательства, указывает Чернов. Цепочки займов в этом случае становятся длиннее, а обслуживать их все сложнее.

Снижение объемов продажи долгов коллекторам тоже усиливает данную тенденцию, потому что проблемная задолженность дольше остается внутри портфелей МФО, обращает внимание аналитик инвесткомпании.

"Увеличение объема просроченной задолженности в ближайшие полгода продолжится, особенно по займам конца 2025-начала 2026гг. Затем рынок может стабилизироваться при более жестком отборе заемщиков и более высокой доли крупных технологичных игроков. Слабым МФО придется сокращать количество рискованных выдач, а компании с сильным скорингом смогут оттянуть на себя часть спроса", - говорится в обзоре.

"Главный публичный бенефициар в этой ситуации - "Займер". Его онлайн-модель, клиентская база и опыт управления риском дают преимущество в условиях очистки рынка. По акции данной компании сохраняем рейтинг "держать" и подтверждаем таргет в 160 руб." - пишет Чернов.

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