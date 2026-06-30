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Главная / Мнения аналитиков / "Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 165 руб
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30 июня 2026 года 14:38
"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 165 руб
"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции ГМК "Норильский никель" с целью 165 рублей за штуку, открытую 1 апреля 2026 года, сообщается в комментарии аналитиков сервиса. Эксперты выпустили инвестидею по акциям эмитента на фоне роста корзины цветных металлов и потенциального ослабления с горизонтом в три месяца. 30 июня 2026 года они закрывают ее по истечении срока с убытком 8,7% без учета комиссии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ/ЗАКРЫТИЕ
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