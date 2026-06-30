Золото будет торговаться в диапазоне $3900-4100/унц. в ближайшие недели - Freedom Global

Котировки золота, скорее всего, будут двигаться в диапазоне $3900-4100 за тройскую унцию в ближайшие недели, считает аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

Волатильность котировок драгметаллов, прежде всего золота и серебра, во многом носит спекулятивный характер, что объясняется повышенной тревожностью участников рынка, в том числе из-за неопределенности в отношении завершения конфликта между США и Ираном, отмечает эксперт в комментарии.

Ожидания деэскалации в мае подталкивали инвесторов к покупкам фьючерсов на драгметаллы, но, поскольку эти надежды пока остаются нереализованными, котировки попали под давление, говорится в нем.

"Коррекционная динамика продолжится ввиду упомянутой нестабильности инфляционных показателей в США и усиления ожиданий ужесточения в стране монетарных условий. Наш ориентир для цен на золото в ближайшие недели: диапазон $3900-4100 за тройскую унцию", - пишет Мильчакова.

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