"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ВТБ

"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций ВТБ, говорится в комментарии аналитиков сервиса.

Результаты эмитента за 5М26 выглядят слабо на фоне снижения чистой прибыли и рентабельности капитала, констатируют эксперты. За апрель-май рентабельность капитала сократилась до 12% (против 19% в первом квартале текущего года).

Менеджмент ВТБ отметил, что показатели прибыльности соответствуют ожиданиям, при этом в 2026 году чистая прибыль банка может быть ближе к нижней границе прогнозного диапазона (600-650 млрд рублей).

30 июня на годовом общем собрании акционеров будут рассмотрены вопросы о выплате дивидендов за 2025 год (рекомендация набсовета - 9,71 рубля на акцию) и проведении допэмиссии для финансирования сотрудничества с Wildberries.

Аналитики "Газпромбанк Инвестиций" придерживаются осторожного взгляда на акции ВТБ ввиду отсутствия понимания объема допэмиссии и деталей по срокам и возможным эффектам от сотрудничества с Wildberries.

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