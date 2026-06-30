Индекс Мосбиржи все еще остается внутри нисходящей структуры - "Финам"

Сильных фундаментальных драйверов для устойчивого роста индекса Мосбиржи по-прежнему нет, текущий подъем больше похоже на попытку закрепиться после технического отскока, считает аналитик "Финама" Дмитрий Лозовой.

Российский рынок во вторник не показывает выраженный рост, но и не уходит в заметное снижение, констатирует эксперт: после сильного технического отскока накануне индекс Мосбиржи пытается удержаться около повышенных уровней.

"На рынке по-прежнему нет сильных фундаментальных драйверов для устойчивого роста, поэтому текущее движение пока больше похоже на попытку закрепиться после технического отскока, чем на начало полноценного разворота. Индекс Мосбиржи все еще остается внутри нисходящей структуры", - говорится в материале Лозового.

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