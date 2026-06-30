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30 июня 2026 года 09:52

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 30 июня. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе возросших опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения ДКП, с одной стороны, и желания некоторых участников рынка прикупить сильно подешевевшие облигации, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Российский рынок акций накануне продемонстрировал умеренный рост в рамках коррекции, снимая тем самым избыточную перепроданность вместе с нефтью (фьючерс на Brent поднялся выше $73 за баррель).

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил журналистам в понедельник, что Банк России при пересмотре среднесрочного прогноза в июле учет ситуацию на топливном рынке в ожиданиях по инфляции на 2026 год. "С точки зрения прогноза для нас важно то, насколько значимо повлияет рост цен на топливо на инфляционные ожидания", - отметил он. ЦБ получит свежие данные по инфляционным ожиданиям за июль до очередного заседания по ставке (24 июля). Зампред ЦБ подчеркнул, что ситуация на топливном рынке не вызывает необходимости созывать экстренные заседания совета директоров по ставке.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник. Поддержку рынкам оказали новости о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение переговоров в столице Катара Дохе во вторник. До этого американские вооруженные силы атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива, а Тегеран ударил по военным базам Штатов в Кувейте и Бахрейне.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник меняются без единой динамики. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказал существенный подъем американского рынка акций днем ранее. Японский Nikkei 225 к 8:37 МСК увеличился на 1,3%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК вырос менее чем на 0,1%, между тем гонконгский Hang Seng опустился на 1,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК прибавил 2,3%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,3%.

В свою очередь нефтяной рынок опускается во вторник, трейдеры ждут очередного раунда переговоров Ирана и США в Дохе и следят за ситуацией вокруг Ормузского пролива. Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:15 мск составила $72,28 за баррель, что на 1,19% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник они подорожали на 1,6%, до $73,15 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,02%, до $70,03 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 2,2%, до $70,75 за баррель.

"Инвесторы закладывают в цены надежды на позитивный исход переговоров в Дохе, хотя признаков реальной нормализации поставок через Ормузский пролив пока нет", - говорит аналитик KCM Trade Тим Уотерер. "Рынок сохраняет осторожный оптимизм, но продолжит подстраховываться до тех пор, пока не появятся более убедительные признаки деэскалации конфликта в регионе", - добавил Уотерер.

В минувшие выходные США и Иран вновь обменялись ударами, что показало хрупкость достигнутого ими перемирия. Позднее стало известно, что стороны договорились прекратить взаимные удары и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара Дохе во вторник. Президент США Дональд Трамп анонсировал американо-иранские переговоры в Дохе. Однако официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи затем заявил, что в ближайшие дни Тегеран не планирует контактов с американской стороной в Катаре.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 5 раз относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 140,618 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,663 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 июня снизился на 0,22% и составил 120,23 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (27-29 июня) потерял 0,11%, опустившись до 1298,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Славнефть-001Р-02" (-1,94%), "РЖД-001P-04R" (-1,34%), "Газпромбанк-001Р-18Р" (-1,13%) и "Газпромбанк-001Р-22Р" (-0,61%), а в лидерах повышения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,68%), "АФК Система-1Р-11" (+0,56%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк ПСБ (MOEX: PSKB) 30 июня начнет размещение "фикса" серии 004P-06 со сроком обращения около 2,5 года (900 дней) объемом 17,5 млрд рублей и двухлетнего (720 дней) флоатера объемом 35 млрд рублей. Сбор заявок на эмиссии прошел 25 июня. По займам будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ставка купона "фикса" установлена на уровне 14,2% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 15,16% годовых. Спред к ключевой ставке Банка России по флоатеру установлен в размере 150 базисных пунктов. Минимальная сумма на покупку облигаций при размещении - 1,4 млн рублей. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер - после теста N8), а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) 1 июля начнет размещение дополнительного выпуска N6 дисконтных облигаций серии 006Р-05Р объемом 5 млрд рублей по цене 56% от номинала. Размещение продлится до 10 июля. 29 апреля банк завершил размещение дополнительного выпуска N1 облигаций данной серии. Из номинального объема допвыпуска в 10 млрд рублей было размещено 48,59% эмиссии на 4,8 млрд рублей. 15 мая ГПБ завершил размещение дополнительного выпуска N2, реализовав 54,06% эмиссии на 2,7 млрд рублей. 1 июня банк завершил размещение дополнительного выпуска N3, реализовав 71,52% займа на 3,6 млрд рублей. Цена доразмещения во всех трех случаях составила 55% от номинальной стоимости. 11 июня эмитент завершил размещение допвыпуска N4, реализовав 100% займа на 5 млрд рублей по цене 55,5% от номинала. 29 июня завершено размещение допвыпуска N5 - реализовано 78,6% эмиссии на 3,9 млрд рублей. Газпромбанк завершил размещение основного выпуска номинальным объемом 2 млрд рублей в марте, реализовав 83,41% займа на 1,7 млрд рублей. Цена размещения с учетом дисконта составила 53,5% от номинала. С учетом пяти доразмещений в обращении находятся бумаги выпуска на 21,7 млрд рублей.

Альфа-банк 1 июля с 10:00 до 17:00 мск проведет сбор заявок на семилетние субординированные облигации серии T2-CR-07 объемом 10 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Номинальная стоимость бондов - 100 млн рублей. Техразмещение начнется 3 июля. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ПАО "Глоракс" (MOEX: GLRX) (Glorax) 8 июля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск "зеленых" облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 3,5 года предварительным объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 19,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере не выше 21,34% годовых. Техразмещение запланировано на 10 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Мосбиржа 18 июня зарегистрировала вторую программу облигаций эмитента серии 002Р объемом 30 млрд рублей. Размещаемый выпуск станет первым в рамках программы.

ООО "Новоленская ТЭС" (входит в ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO)) 10 июля c 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3,5 млрд рублей. Предусмотрены переменные квартальные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда будет определен позднее. Техразмещение запланировано на 14 июля.

ООО "Концерн "Россиум" выкупило по оферте 4 млн 168 тыс. 700 облигаций серии 003Р-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 50 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 8,337% займа. Десятилетний выпуск на 50 млрд рублей был размещен в декабре 2023 года. Ставка 1-5-го полугодовых купонов эмиссии была переменной и рассчитывалась как сумма ключевой ставки ЦБ РФ и надбавки в 2% годовых. Спред к ключевой ставке для расчета ставки 7-11-го купонов компания установила на уровне 2,5% годовых.

ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) выкупило по оферте 168 тыс. 372 облигации серии 03-01 по цене 100% от номинала, или 5,6% эмиссии. Размещение выпуска 3-летних внебиржевых облигаций для населения объемом 3 млрд рублей было завершено в марте 2026 года. По выпуску выплачиваются плавающие ежемесячные купоны, привязанные к ключевой ставке Банка России (ключевая ставка + 0,7 процентного пункта).

ООО "ПР-лизинг" выкупило по оферте 150 тыс. облигаций серии 002Р-03 по цене 98,5% от номинала, или 7,5% займа. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 2 млрд рублей в августе 2025 года по ставке ежемесячного купона 20% годовых.

АО "Симпл солюшнз кэпитл" выкупило по оферте 300 тыс. бондов серии 001Р-02 по цене 97,5% от номинала, или 42,9% займа. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 700 млн рублей в марте 2026 года по ставке ежемесячного купона 21% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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