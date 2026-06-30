Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне негативной динамики нефтяного рынка

Москва. 30 июня. Китайский юань растет на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,425 руб. (+5,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,74 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Торговый диапазон 11-11,5 руб. за юань останется актуальным для валютной пары юань/рубль во вторник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Валюты могут инерционно остаться под остаточным давлением продаж, но в целом полагаем, что в последний день июня курсы юаня и доллара продолжат проторговывать наши текущие целевые диапазоны (11-11,5 руб. за юань и 75-80 руб./$1 соответственно), - пишет эксперт в комментарии. - Повышения волатильности с новыми попытками роста валютных курсов можно ожидать во второй половине недели (по мере приближения к дате объявления Минфином параметров операций по бюджетному правилу (3 июля) и уменьшения Банком России объемов продаж валюты (с 44,62 до 0,58 млрд руб.)".

Нефтяной рынок опускается во вторник, трейдеры ждут очередного раунда переговоров Ирана и США в Дохе и следят за ситуацией вокруг Ормузского пролива.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $72,46 за баррель, что на 0,9% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,79%, до $70,18 за баррель.

В минувшие выходные США и Иран вновь обменялись ударами, что показало хрупкость достигнутого ими перемирия. Позднее стало известно, что стороны договорились прекратить взаимные удары и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара Дохе во вторник.

Цены на нефть держатся у минимумов с конца февраля. В июне фьючерсы на Brent с ближайшей датой поставки подешевели на 21%, WTI - на 18%.