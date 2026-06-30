Курс рубля может остаться вблизи 11,40-11,55 руб./юань во вторник - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль может остаться вблизи уровней 11,40-11,55 руб. за юань на торгах во вторник, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в понедельник значимо укрепился. Планы по заметному сокращению продаж валюты Банком России не удивили, а наоборот, помогли ему в моменте скорректироваться после пятничного ослабления. С учетом того, что более низкие продажи ЦБ начнет проводить лишь в среду, курс пока может остаться вблизи 11,40-11,55 руб./юань", - говорится в комментарии.

Также эксперты отмечают, что в целом риски временного роста цены нефти марки Brent в сторону $75 за баррель пока сохраняются.

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