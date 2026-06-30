Акции Полюса - интересная идея для среднесрочной покупки - "Алор Брокер"

Акции ПАО "Полюс" в настоящее время являются интересной идеей для среднесрочной покупки, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

Золото продолжает тестировать на прочность сильную поддержку в $4000 за тройскую унцию. По этим ценам могут начать покупки мировые центробанки и очень крупные мировые финансовые структуры с целью диверсификации вложений своих резервов, отмечает эксперт.

"Если почитать прогнозы, то все ждут золота к концу года намного дороже текущих цен. С учетом того что девальвация рубля не закончилась, "Полюс" в обозримой перспективе может показать неплохой рост даже на падающем рынке", - пишет Зацепин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.