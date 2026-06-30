Индекс RGBI краткосрочно может закрепиться вблизи 114п - ПСБ

Индекс RGBI краткосрочно может закрепиться вблизи уровня в 114 пунктов, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

"Индекс RGBI последние торговые дни систематически выкупается ниже уровня 114 пунктов. Как мы отмечали ранее, на прошлой неделе прошли рекордные дневные объемы по индексному портфелю (более 100 млрд руб.), что, вероятно, было связано с закрытием маржинальных позиций. В результате сейчас, когда позиции были реализованы, индекс удерживается на достигнутых уровнях при низких объемах торгов", - отмечает эксперт.

После столь сильного снижения (со 118,5 до 114 пунктов за полторы недели) с технической точки зрения рынку необходима коррекция - боковая (при продолжении консолидации на текущих отметках) или небольшой отскок вверх в зону 115-116 пунктов, указывает Грицкевич.

"Однако с фундаментальной точки зрения ситуация на рынке не претерпела никаких изменений как в глобальном масштабе (риски геополитической эскалации по-прежнему высоки), так и в локальном (в части ситуации с топливом и динамики инфляции), - пишет аналитик ПСБ в обзоре. - В связи с этим рекомендуем и далее придерживаться консервативной стратегии на долговом рынке, отдавая предпочтение умеренной срочности (до двух-трех лет) при сбалансированной структуре портфеля (флоатеры, корпоративные выпуски с фиксированной ставкой и валютные облигации с рейтингом "ААА"-"А")".

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