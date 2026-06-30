Индекс Мосбиржи, вероятно, перейдет к торгам в зоне 2300-2400п в ближайшие дни - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, в ближайшие дни перейдет к проторговке диапазона 2300-2400 пунктов в ожидании новостных триггеров, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

Рынок акций в понедельник смог продолжить восстановление, торговая активность при этом заметно снизилась, отразив неуверенность участников в устойчивости повышательного движения без явных поддерживающих новостей, но в целом осталась высокой по текущим меркам (ликвидными акциями наторговали на 105 млрд руб.), констатирует эксперт.

"Индекс Мосбиржи смог преодолеть зону сопротивления 2300-2320 пунктов и, по нашему мнению, в ближайшие дни перейдет к проторговке диапазона 2300-2400 пунктов в ожидании новостных триггеров, способных отодвинуть на второй план или несколько снизить повышенную неопределенность как в экономике, так и в геополитике. И, как следствие, поддержать оптимизм на старте дивидендного сезона, - пишет Локтюхов. - Текущую ситуацию на рынке пока вынуждены квалифицировать как неустойчивую, а текущее движение как коррекционное".

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