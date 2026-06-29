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29 июня 2026 года 19:30

Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2350п по индексу МосБиржи в рамках коррекции вместе с нефтью

Москва. 29 июня. Российский рынок акций начал неделю с коррекционного роста, снимая избыточную перепроданность вместе с нефтью (фьючерс на Brent поднялся выше $73 за баррель), сдерживающими факторами для покупателей остаются сохраняющаяся геополитическая напряженность и опасения паузы в монетарном смягчении ЦБ. Индекс МосБиржи на фоне роста официального доллара поднялся к 2350 пунктам.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2349,81 пункта (+2,8%), индекс РТС - 952,03 пункта (+1,9%). Среди индексных бумаг лидерами роста выступили акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+7,2%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+6,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+5,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 июня, составил 77,7539 руб. (+69,28 копейки).

Подорожали также акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+5,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+4,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+4,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3% и +2,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,9% и +0,2% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,8%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (+2,1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,7%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+1,4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%).

Удары ВСУ по критической инфраструктуре России преследуют цель внести раскол в общество, приостановить наступление российских Вооруженных сил и навязать свои условия для переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

По словам Путина, текущий дефицит топлива на внутреннем рынке из-за ударов по энергоинфраструктуре некритичен, нужно быстрее выводить НПЗ из ремонтов, обеспечить наращивание импорта нефтепродуктов.

Также Путин заявил в ходе совещания по ситуации на топливном рынке, что ее стабилизация зависит от принятия системных мер: необходимо нарастить производство топлива и выдержать экономически обоснованные цены на него.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день по максимуму используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, а также задействован потенциал малых и средних НПЗ. Кроме того, перенесены плановые ремонты таких предприятий, а текущие проводятся в сокращенные сроки. Он напомнил, что для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает круглосуточно.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил журналистам в понедельник, что Банк России при пересмотре среднесрочного прогноза в июле учет ситуацию на топливном рынке в ожиданиях по инфляции на 2026 год. "С точки зрения прогноза для нас важно то, насколько значимо повлияет рост цен на топливо на инфляционные ожидания", - отметил он. ЦБ получит свежие данные по инфляционным ожиданиям за июль до очередного заседания по ставке (24 июля). Зампред ЦБ подчеркнул, что ситуация на топливном рынке не вызывает необходимости созывать экстренные заседания совета директоров по ставке.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, на российском рынке акций неделя началась с отскока: рыночная паника улеглась, инвесторы начали выкуп резко подешевевших активов, индекс МосБиржи поднялся в район 2350 пунктов. При этом какого-либо новостного позитива в части геополитики не поступало. В ЦБ РФ заявили, что будут учитывать ситуацию на топливном рынке при оценке инфляционных рисков и обновлении прогнозов.

На мировых рынках также наблюдается умеренный оптимизм. Новости о создании механизма безопасного судоходства в Ормузском проливе и смягчении части ограничений нефтяного сектора Ирана улучшили общий риск-аппетит. В Китае поддержку фондовому рынку оказали новые меры местного ЦБ по обеспечению ликвидности финансовой системы. Во вторник в КНР будет опубликован индекс деловой активности в производстве и секторе услуг PMI за июнь, в США - индекс доверия потребителей CB. На российском рынке Сбербанк, ВТБ, "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF), "Полюс" и ряд других компаний проведут ГОСА по дивидендам. Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи - 2250-2350 пунктов, считает Смирнов.

По оценке эксперта "БКС МИ" Андрея Мамонтова, на нефтяном рынке наблюдаются новые попытки роста, и пока нет слома поддержки $71,38 за баррель Brent, контроль остается на стороне покупателей. При пробое отметки $73,9 за баррель откроется дорога к целям роста в область $75,85-77,89 за баррель.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова также отмечает, что после негативного открытия рынок акций сменил днем направление и вышел в ощутимый "плюс". Рынок вырос в связи с остановкой обвала цен на нефть, чему послужило очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что геополитические и санкционные риски для российского фондового рынка пока остаются на повестке дня, сильная перепроданность рынка и дешевизна перспективных активов приводят к тому, что у многих "быков" жадность побеждает страх, и они возобновляют покупки российских акций. Правда, покупают в основном "второй эшелон" и наиболее сильно подешевевшие активы, например, электроэнергетику. Однако в целом этот отскок вверх не похож на среднесрочный растущий тренд, так как риски, связанные с геополитикой и макроэкономикой, все еще преобладают над драйверами роста российского рынка акций, считает аналитик.

Во вторник индекс МосБиржи может двигаться в коридоре 2250-2350 пунктов, считает Мильчакова.

По словам инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, российский рынок акций предпринял попытку восстановления после 16 недель падения: индекс МосБиржи отскочил от уровня 2200 пунктов и закрепился выше 2300 пунктов в условиях высокой волатильности. В сырьевом сегменте нефть марки Brent консолидируется в районе $73 за баррель, а рубль стабилизировался после ослабления, удерживая юань около отметки 11,4 рубля.

Давление на рынок продолжают оказывать напряженная геополитика, сырьевой фактор и жесткая позиция Банка России. Первый зампред ЦБ Заботкин уже подтвердил, что регулятор учтет ситуацию на топливном рынке при оценке инфляционных рисков на ближайшем заседании. В целом текущая аномальная перепроданность российских акций открывает отличные возможности для долгосрочных инвесторов. Тем не менее для формирования устойчивого восходящего тренда рынку необходимы веские триггеры, и в первую очередь - позитивные геополитические или монетарные сигналы, считает Бахтин.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX - на 0,7%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%), в Европе нет единого вектора (индекс DAX просел на 0,2%, FTSE и CAC 40 подросли на 0,2%), растут США (индексы акций к 19:00 МСК выросли на 0,5-1,5% во главе с Nasdaq).

Розничные продажи в Японии в мае увеличились на 5,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны. Рост ускорился по сравнению с 2,8% в апреле и стал максимальным с ноября 2023 года. Апрельский показатель был пересмотрен, предварительно сообщалось о подъеме на 2,1%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение продаж в прошлом месяце на 3,2% в годовом сравнении, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены растут на фоне геополитической неопределенности.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК составила $73,08 за баррель (+1,5% и -4,3% в пятницу), августовская цена фьючерса на WTI - $70,6 за баррель (+2% и -3,7% в пятницу).

Очередной обмен ударами между США и Ираном в выходные подчеркнул хрупкость их перемирия. Американские вооруженные силы атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива, после того как Тегеран обстрелял ряд проходивших через него судов. Вслед за этим Иран ударил по военным базам США в Кувейте и Бахрейне.

Позднее стало известно, что Вашингтон и Тегеран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение переговоров в столице Катара Дохе во вторник.

От США на переговоры поедут Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, сообщил Белый дом.

На прошлой неделе Brent подешевела на 10,6%, WTI - на 9% благодаря быстрому увеличению поставок топлива через Ормузский пролив.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+27,1% и +34% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+26,3% и +28,5% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+22,6% и +21,2% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+17,8%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+12,5%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+11,9%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+11,6%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+11,2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+10,7%).

Снизились акции ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-5,9%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-4,9%), МКПАО "Элемент" (SPB: ELMT) (-4,8%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-2,8%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 90,78 млрд рублей (из них 14,69 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,9 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,55 млрд рублей на акции "Т-Технологии").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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