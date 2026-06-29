"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Broadcom до $300

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций разработчика решений в сфере полупроводников и инфраструктуры Broadcom с $288 до $300 за штуку на горизонте года, сохранив при этом "негативную" оценку, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко.

"Форвардный мультипликатор P/E составляет 25x, что выше среднего значения за последние пять лет (22,9x). Мультипликатор EV/S - на уровне 13,4x. Несмотря на высокий уровень текущего спроса, средний срок полезного использования ИИ-чипов оценивается примерно в пять с половиной лет. Это может привести к постепенному замедлению темпов закупок после завершения текущей фазы масштабного развертывания ИИ-инфраструктуры, - пишет эксперт. - Cохраняем "негативный" взгляд, но повышаем целевую цену до $300 (предыдущая - $288) на горизонте года".

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