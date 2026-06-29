"БКС МИ" повысил оценку акций MongoDB до "нейтральной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций MongoDB с "негативной" до "нейтральной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $313 за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Компания существенно улучшила рентабельность, впервые за длительный период выйдя на чистую прибыль по GAAP и почти удвоив свободный денежный поток по итогам I квартала финансового 2027 года, констатируют эксперты.

"В секторе ИИ отмечаем крайне высокий оптимизм, однако в индустрии огромная конкуренция со стороны как крупных корпораций, так и стартапов. Ожидаем роста выручки эмитента в 2027 финансовом году на 19%. Текущая оценка: мультипликатор EV/S составляет 7,2х - дисконт в 9% к двухлетним средним", - указывают в инвесткомпании.

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