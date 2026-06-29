"АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Татнефти

Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Татнефть", сообщается в обзоре аналитиков.

Акции эмитента с начала мая заметно скорректировались цене, однако долгосрочный взгляд на компанию остается позитивным, отмечают эксперты.

Они понизили прогнозы прибыли и дивидендов на 2026 год с учетом новых регуляторных инициатив в нефтепереработке, но одновременно повысили оценку справедливой стоимости благодаря улучшению отраслевых условий, смягчению кредитной политики и снижению дисконта на риски для нефтегазового сектора.

"После пересмотра расчетная справедливая стоимость повышена до 939,14 руб. для обыкновенных и 925,93 руб. для привилегированных акций против 906,36 руб. и 894,92 руб. соответственно в начале июня. Потенциал роста стоимости обыкновенных акций составляет 101%, привилегированных - 105% от текущих уровней, поэтому сохраняем рекомендацию "покупать", - пишут аналитики инвесткомпании.

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