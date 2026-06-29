Рубль днем умеренно повышается в паре с юанем в рамках коррекции после сильного падения на прошлой неделе

Москва. 29 июня. Китайский юань понижается на Московской бирже в ходе дневной сессии в понедельник, рубль корректируется вверх после сильного падения по итогам прошлой неделе. Поддержку рублю может оказывать остаточный спрос экспортеров на рублевую ликвидность в день перечисления в бюджет НДФЛ, страховых взносов, НДС, НДПИ, акцизов и налога на прибыль. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,461 руб., что на 2,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 27 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,97 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел на 15 копеек, до 89,19 руб./EUR1.

Банк России во II полугодии 2026 года будет проводить операции с валютой исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на продажи в размере 0,58 млрд рублей в день, говорится в сообщении регулятора.

Эта сумма рассчитана исходя из объема чистого инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы в рублях в I полугодии 2026 года в размере 74,8 млрд рублей.

В I полугодии текущего года Банк России корректировал операции с валютой на величину продаж в размере 4,62 млрд рублей в день.

С учетом анонсированного Минфином объема покупок валюты в рамках бюджетного правила с 5 июня по 6 июля (9,91 млрд рублей в день) ЦБ с 1 по 6 июля будет осуществлять суммарную покупку валюты в объеме 9,34 млрд рублей в день (с 5 по 30 июня покупки составляют 5,28 млрд рублей в день).

Риски ухода курса валютной пары юань/рубль выше уровня в 11,6 руб. за юань остаются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Рубль за прошлую неделю резко ослабился, особенно в пятницу, констатируют эксперты.

Вероятно, экспортеры уже продали основную часть валюты для уплаты налогов, а спрос на нее мог усилиться. Этому способствовать мог переток средств из рублевых инструментов в валютные (на фоне падения рынка акций РФ), снижение котировок нефти марки Urals и опасения, связанные с переходом на более низкие нерегулярные продажи валюты ЦБ, указывают аналитики банка.

Минфин в пятницу, 3 июля, объявит июньские объемы FX-операций по бюджетному правилу, но важнее вышедший в понедельник анонс снижения объемов полугодовых продаж валюты от Банка России с 4,62 млрд руб. до 0,58 млрд руб./сутки, отмечают эксперты.

"Сейчас рынок будет осмысливать эти новости, риски ухода выше 11,6 руб. за юань остаются", - говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

Волатильность курса рубля к доллару США в июле сохранится, национальная валюта будет торговаться в диапазоне 75-80 руб./$1, считает главный экономист "БКС мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров.

Утром в понедельник ЦБ РФ объявил объем операций по зеркалированию расходов из ФНБ на II полугодие: 0,6 млрд руб. вместо 4,6 млрд руб. в I полугодии. Эффект на курс рубля оценивается примерно в два рубля и во многом уже учтен в текущем курсе, отмечает эксперт.

Минфин в пятницу расскажет об объеме покупок валюты в июле. "Ждем сохранения на уровне июня - около 200 млрд руб. Большая часть покупок будет связана с уплатой НДД, поскольку средняя цена II квартала была около $80/баррель. Июньские цены в среднем оказались чуть выше $60/баррель", - указывает Федоров.

Росстат в среду опубликует доклад о социально-экономическом развитии в мае. Также выйдет оценка недельной инфляции и ВВП по использованию за I квартал 2026 года.

В среду же начнется Финансовый конгресс Банка России. "Не ждем прорывных заявлений, но цитат будет предостаточно", - отмечает эксперт "БКС МИ".

"Волатильность курса рубля в течение месяца сохранится. Считаем, что рынок успокоится, а рубль укрепится в конце месяца на фоне больших продаж валюты экспортерами под уплату НДД. Ждем продажи валюты на уровне июня. Курс в течение июля будет в диапазоне 75-80 руб./$1", - пишет аналитик в обзоре.

Нефть умеренно дорожает в понедельник на фоне очередной эскалации напряженности на Ближнем Востоке в выходные.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $72,55 за баррель, что на 0,76% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,07%, до $69,96 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 10,6%, WTI - на 9% благодаря быстрому увеличению поставок топлива через Ормузский пролив. Однако в выходные США и Иран вновь обменялись ударами, что показало хрупкость достигнутого ими перемирия. Движение танкеров через Ормузский пролив снова замедлилось после атаки Ирана на суда, в том числе на танкер, связанный с Катаром.

Вооруженные силы США вслед за этим нанесли удары по иранским целям в районе пролива, а Тегеран атаковал американские военные базы в Кувейте и Бахрейне.

Нефтяные котировки опустились с максимумов, зафиксированных в начале сессии в понедельник, после появления информации о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара Дохе во вторник. Стоимость Brent ранее поднималась до $73,39 за баррель, WTI - до $70,85 за баррель.