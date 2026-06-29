"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Аэрофлота

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций ПАО "Аэрофлот" с прогнозной стоимостью на уровне 50 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков брокера.

Акционеры эмитента в понедельник одобрили выплату дивидендов за 2025 год в размере 5,29 рубля на акцию, дивидендная доходность - 14%, констатируют эксперты.

Выручка "Аэрофлота" в первом квартале 2026 года выросла на 5,7%; рентабельность бизнеса составила 15,1%; чистый долг авиаперевозчика вырос на 1,5% к концу 2025 года, однако, загруженность кресел на рейсах по-прежнему на высоком уровне - 90,9% за последние пять месяцев, отмечают они.

Аналитики "Т-Инвестиций" сохраняют рекомендацию "держать" для акций авиаперевозчика с целевой ценой 50 рублей за штуку.

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